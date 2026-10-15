温州日报 2026-10-15 09:21:17

居民购房贷款贴息政策落地已满半个月。自2026年10月1日全国实施以来，这项中央财政首次对商业性个人住房贷款进行贴息的惠民举措，正在温州持续释放减负效应。记者从多家银行了解到，温州已有不少首套刚需家庭顺利办理并享受到贴息政策，成为最直接的受益群体。

温州网讯 居民购房贷款贴息政策落地已满半个月。自2026年10月1日全国实施以来，这项中央财政首次对商业性个人住房贷款进行贴息的惠民举措，正在温州持续释放减负效应。记者从多家银行了解到，温州已有不少首套刚需家庭顺利办理并享受到贴息政策，成为最直接的受益群体。

“每月能少还800多元利息，这对我们刚结婚的年轻人来说，是实打实的减负。”10月1日，温州市民陈先生在工行温州分行办理个人住房商业贷款时，成功享受到购房贷款贴息政策。这也是温州落地后的首批贴息业务之一。

9月29日，财政部、中国人民银行、国家金融监督管理总局联合发布通知，自2026年10月1日起在全国实施居民购房贷款贴息政策，实施期暂定1年。政策聚焦首套刚需，重点支持普通家庭购置中小套型、中低价位住房，切实减轻购房利息负担。

政策明确，同时满足三项条件的居民家庭可享受贴息：使用新发放商业性个人住房贷款购买首套住房；所购住房建筑面积不超过120平方米；购房总价不超过150万元。财政按贷款本金给予年化1个百分点贴息，贴息期限最长5年，单户贴息贷款规模上限100万元。以100万元首套商贷测算，贴息1个百分点约相当于利率优惠三分之一，5年累计可节省利息支出近5万元。

陈先生今年26岁，购置房产用于结婚，属典型刚需。他购买的房产总价120万元，建筑面积66.78平方米，申请办理个人住房商业贷款100万元、期限15年，等额本息还款。贴息前首月月供利息2541.67元，贴息后降至1708.33元。

同样感受到政策暖意的还有市民柯女士。近期，她新购置了一套面积为119平方米的刚需二手房，购房总价70万元，房屋面积、总价及贷款需求各方面都符合新出台的居民购房贷款贴息政策。农行温州开发区支行主动向柯女士讲解政策，并指导其备齐资料，随后柯女士顺利提交贷款申请，成功办理50万元按揭贷款。“没想到现在买房贴息力度这么大，月供压力小了不少。”柯女士欣喜地说道。

据了解，此次房贷贴息政策覆盖面广、办理流程简单。工商银行、农业银行、中国银行、建设银行等多家银行均发布关于落实居民购房贷款贴息政策的公告，将采取“免申即享”办理方式，优化流程、简化手续，每月收息时在每期还款额中自动扣除对应贴息金额。

温州金融监管分局人士表示，接下来将指导银行机构依托线下网点多渠道开展政策宣传解读，提升房贷贴息政策的知晓度，推动政策红利加快直达刚需市民。

来 源：温州日报

原标题： 温州落地居民购房贷款贴息新政 最高可省近5万元利息

记者 邹雯雯

本文转自：温州新闻网 66wz.com