温州日报 2026-10-15 09:21:17

秋意渐浓，多云伴微风，温州苍南168黄金海岸线迎来了一年中最适合拍照的季节。

黑沙滩被众多网友称为“小冰岛”，吸引全国旅拍爱好者。

天然洞穴与大海同框成为黑暗系摄影最佳机位。

与海景打卡框亲密合影。

在咖啡馆等一趟开往南方的列车，游客与站台、过往的动车形成“趣拍点”。

温州网讯 秋意渐浓，多云伴微风，温州苍南168黄金海岸线迎来了一年中最适合拍照的季节。这条蜿蜒于东海之滨的风景线，串联起沙滩、礁石、渔村与咖啡馆，既有原始野性的自然之力，也有文艺慵懒的小资情调。

在黑沙滩等待潮起潮落，拍下一组暗黑大片；在罗家山草坪上吹着海风，留下海天一色的镜头；在“冇事咖啡”偶遇一趟开往南方的列车；在油罐咖啡馆一边喝下午茶一边趣拍。周末，这条海岸线引来一拨拨旅拍爱好者，在山与海之间，寻找独属于他们的那一道风景。

在旷野里，遇见“小冰岛”与山海之巅

苍南168黄金海岸线上藏着许多充满野趣的旅拍点，没有围栏与门票的黑沙滩，被众多网友称为“小冰岛”，是资深旅拍爱好者的首选之地。

导航至“棕榈湾旅游度假景区”，沿着停车场附近的石阶步道向下行进。步行约二十多分钟后，海风裹挟着咸湿的气息扑面而来。一片由黑色鹅卵石铺就的海滩猝不及防地撞入眼帘——这就是被游客们称为“小冰岛”的黑沙滩。

与寻常的金色沙滩不同，这里的每一块石头都泛着深邃的墨色，被海水冲刷得圆润光滑。潮起潮落间，黑色卵石发出细碎的摩擦声，像大海在低声絮语。

“站在这里拍照，随手一拍就是高级感十足的暗黑风大片。”从广东来的旅拍摄影师陈昌告诉记者，自己去了那么多海滩，唯独钟爱这里的黑色系海滩，如今，他干脆在这里安营扎寨，给旅游爱好者拍片。“情绪片、氛围感、清冷调……无需滤镜，天地自带的灰黑色调就是最好的背景板。”

海滩一侧的天然洞穴是该沙滩“出圈”的一大原因。从洞穴深处向外拍摄，洞口恰好框住海天一线，人物剪影与远处的浪花、云层同框，仿佛一幅流动的油画。

“来黑沙滩拍照一定要留意潮汐涨落，涨潮期间切不可随意进洞，安全永远是第一位的。”据陈昌介绍，这里还藏着好几处非常出片的机位，但位置隐蔽，需要专人引路，游客盲目攀爬存在一定危险。

如果说黑沙滩表达了暗调情绪，那么罗家山雾城航空飞行基地就是一首明亮的田园牧歌。车子沿着盘山公路向上，停在一处开阔的山顶草坪。推开车门的瞬间，视野豁然开朗——整片海湾铺展在脚下，绿色大草坪从脚边一直延伸到悬崖边缘，远处是一望无际的海岸线，海天相接处，渔船若隐若现。

一些游客就坐在草坪上发发呆，看海面上渔船缓缓移动。也有游客带着孩子进行亲子互动，靠着秋千轻轻摇晃，与海景打卡框亲密合影。在罗家山的草坪，随手一拍，都能拍出山海之巅一般的氛围感，现场一些旅拍摄影师会建议游客身着浅色裙装，风扬起时，画面里全是自由的味道。

咖啡香里，等一趟列车与一片海

自然与文艺，也会在这条海岸线上相遇。位于苍南狮山公园内的“冇事咖啡”馆，网友们亲切地形容它为“苍南小镰仓”。咖啡馆一侧紧邻着铁路轨道，不时有一趟趟动车呼啸而过。列车驶过的瞬间，白色车身与站台、隧道、绿色山林、咖啡馆的暖色灯光同框，像极了电影里的镰仓经典画面。咖啡馆打造的站台布景更是把场景落地，信号灯、站台名、站台座位都与过往的动车形成“趣拍点”，充满妥妥的文艺范。

这家咖啡店的户外空间尤其宽敞。门前摆着数十张露营桌椅，门后草坪上，孩子可嬉戏，年轻人则举着咖啡杯等列车入镜。据店员介绍，周末这里常常满座，很多人专程从市区开车过来，就为了拍一张“列车与咖啡”的偶遇合影。

沿着这条海岸线，在苍南牛鼻岙，还有一处极具设计感的打卡地——油罐咖啡馆。两个废弃的巨型油罐被改造成咖啡馆，保留着工业风的粗砺外壳，内部却温暖而舒适。坐在窗边，窗外就是辽阔的海景。

“油罐”建筑本身就非常出片，圆形的罐体、透明的玻璃连接桥、极简的工业线条，随手一拍就是设计感十足的大片，坐在“油罐”内看窗外海水从蓝色变成金色，再变成深蓝，那种惬意，是城市咖啡馆永远给不了的。附近还有灯塔与石砰栈道，喝完咖啡可以沿着栈道徒步，“趣拍”正成为这条海岸线自驾游的最大乐趣。

来 源：温州日报

原标题： 这条海岸线 藏着多少“出片”的惊喜

记者 沈巍蔚 摄影 昭普

本文转自：温州新闻网 66wz.com