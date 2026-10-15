温州晚报 2026-10-15 09:20:05

出门就能闻到桂花香。连日来，温州各地桂花陆续绽放。街头巷尾、滨水绿带、城市公园暗香浮动，金黄、橙红的花簇缀满枝头，一阵风过，香气便扑鼻而来，漫过街巷，勾住行人脚步。

温州网讯 出门就能闻到桂花香。连日来，温州各地桂花陆续绽放。街头巷尾、滨水绿带、城市公园暗香浮动，金黄、橙红的花簇缀满枝头，一阵风过，香气便扑鼻而来，漫过街巷，勾住行人脚步。

从道路隔离带到社区绿化带小游园，从江滨景观带到山体公园，处处可见桂花树的身影。据鹿城区园林绿化管理中心相关工作人员介绍，市区栽培常见的桂花树品种以金桂、银桂为主，丹桂花色橙红，四季桂则花期更长，也有少量种植。

桂花是极敏感的时令信使，开花要集齐气温、光照、湿度等多重条件，对气温尤其敏感，先要有“秋意”，需要气温下降到21—25℃之间，还要持续一个星期左右的低气温花蕾才会如期舒展。今年桂花整体开花早，花期短，这周正是盛花期也是最佳观赏期。市区景山公园、马鞍池公园、翠微山公园、杨府山公园、九山公园、江心屿等地均有成片桂花树。想拍摄桂花的市民，可以选择清晨与傍晚，这个时段光线柔和，花朵饱满舒展，更适合摄影。正午气温抬升，香气挥发最盛，则是沉浸式闻香的好时段。

■市区赏桂地图

杨府山公园

杨府山公园是市区公园桂花存量最可观的赏桂地，全园共计1500余株桂花树，金桂、银桂、丹桂、四季桂齐聚。其中，园区东门直行约150米，儿童乐园南侧的桂花林，集中栽植370余株桂花，是全园核心赏桂点。除此之外，盘溪廊、植物迷宫、奥水湖畔、山间步道与园路两侧，桂树散落分布。当前园区桂花开放约五成，正值最佳观赏期。

马鞍池公园

马鞍池公园的桂花主要种植在桂花园、公园半岛和游船码头、梅竹园等处，共155株，涵盖金桂、丹桂、银桂、四季桂四个品种。最佳观赏点是公园便民亭边的桂花园，园内集中栽有80余株桂花树。

九山公园

九山公园的桂花集中在九山书会，松台广场亦有零星分布。最佳观赏打卡点位于九山书会西侧的大草坪两侧，共40株桂花树。

这条桂花小径，妙在花木与人文共生。桂花道与黛瓦粉墙的九山书会、古朴雅致的净光塔相映成趣，走在桂花小道，边逛边听传来的戏音，花香不再只是草木气息，浸染上瓯地文脉，自带古意，这里是拍摄古风写意作品的绝佳场景。

景山公园

景山公园植桂约960株，主要分布于动物园、休闲园、沁春园、金西路、知青园等区域，以丹桂、四季桂为主，休闲园桂花最为集中。眼下园内桂花已尽数盛放。

华盖广场

华盖山公园赏桂核心在华盖广场，共64株桂树，以丹桂、金桂为主，散植广场各处。老城居民的秋日小确幸，便藏在这里：华盖词场里温州鼓词悠悠响起，闲坐广场，耳畔唱腔婉转，鼻尖桂香浮动，是扎根日常的温柔秋意。

翠微山公园

翠微山公园因其山地公园的特点，桂花开放略晚于城区公园，全园约百株桂树，主打金桂、银桂。主要集中在园区西侧，植物标本馆周边集中分布20余株，公园“问泉”景点、仙草谷入口、诗词广场以及上山步道沿线也有分布。

江心屿

江心屿上比较大型的桂花树以丹桂为主，主要分布于东园的小飞虹西北侧，花柳古亭西侧和棕榈草坪边。目前桂花初开不久，小飞虹片区桂香最浓，湖边又有成片榕树，榕荫伴桂，别具韵味。

来 源：温州晚报

原标题： 本周正是最佳观赏期 照着“赏桂地图”打卡去

记者 陈怡/文 张啸龙/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com