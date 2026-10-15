人民日报 2026-10-15 10:24:00

海关总署14日发布数据显示，今年前三季度，我国货物贸易进出口39.94万亿元，同比增长18.8%，增长势头强劲，为全球经贸增长注入强大动能。

海关总署14日发布数据显示，今年前三季度，我国货物贸易进出口39.94万亿元，同比增长18.8%，增长势头强劲，为全球经贸增长注入强大动能。

数据显示，今年一季度，我国进出口同比增长15.3%，二季度增长18.3%，三季度增速进一步提升到22.3%。从月度看，连续6个月保持两位数增速，9月份进出口5.16万亿元，首次突破5万亿元，同比增长27.5%。

“纵向看，前三季度外贸增速是近5年同期中最快的，季度和月度增速也总体呈现加快态势。横向看，最新国际数据显示，这样的贸易增速在主要经济体中位居前列，我国继续稳居全球货物贸易第一大国地位。”海关总署副署长王军在当天国新办举行的新闻发布会上说。

我国进出口保持快速增长的同时，市场多元化巩固拓展，发展动能向新向优。前三季度，我国对全球180多个国家和地区贸易实现增长。对自贸伙伴进出口19.55万亿元，同比增长30%，贡献超七成的外贸增量。出口产品向智向绿，集成电路出口增长99.1%，电动汽车、锂电池、风力发电机组及其零件等绿色产品出口分别增长72.3%、36.4%和22.4%。

来 源：人民日报

原标题： 前三季度中国外贸同比增长18.8%

记者 王俊岭

本文转自：温州新闻网 66wz.com