前三季度中国外贸同比增长18.8%
人民日报 2026-10-15 10:24:00
海关总署14日发布数据显示，今年前三季度，我国货物贸易进出口39.94万亿元，同比增长18.8%，增长势头强劲，为全球经贸增长注入强大动能。
海关总署14日发布数据显示，今年前三季度，我国货物贸易进出口39.94万亿元，同比增长18.8%，增长势头强劲，为全球经贸增长注入强大动能。
数据显示，今年一季度，我国进出口同比增长15.3%，二季度增长18.3%，三季度增速进一步提升到22.3%。从月度看，连续6个月保持两位数增速，9月份进出口5.16万亿元，首次突破5万亿元，同比增长27.5%。
“纵向看，前三季度外贸增速是近5年同期中最快的，季度和月度增速也总体呈现加快态势。横向看，最新国际数据显示，这样的贸易增速在主要经济体中位居前列，我国继续稳居全球货物贸易第一大国地位。”海关总署副署长王军在当天国新办举行的新闻发布会上说。
我国进出口保持快速增长的同时，市场多元化巩固拓展，发展动能向新向优。前三季度，我国对全球180多个国家和地区贸易实现增长。对自贸伙伴进出口19.55万亿元，同比增长30%，贡献超七成的外贸增量。出口产品向智向绿，集成电路出口增长99.1%，电动汽车、锂电池、风力发电机组及其零件等绿色产品出口分别增长72.3%、36.4%和22.4%。
来 源：人民日报
原标题： 前三季度中国外贸同比增长18.8%
记者 王俊岭
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
多个“首次”！2026青科会亮点抢“鲜”看！要闻10-14
-
全省第一！温州三案例亮相群众文化品牌发展大会科教文体10-14
-
6+8！2026年浙江数商及优秀案例公布社会10-14
-
第33届浙江（瑞安）机械装备博览会开幕 市外参展企业占比八成经济10-14
-
桂花闻香刷屏，你get了吗？有人寻到新商机社会10-14
-
非遗+数字赋能！“浙工贸”美育实践中心启用科教文体10-14
-
苍南普惠托育不负所“托” 上千托位破解“带娃愁”社会10-14
-
吃开心穿称心 100岁叶奶奶的“怡心悦己”社会10-14
-
九轮鏖战登顶 温州学子获全国大学生象棋赛冠军科教文体10-14
-
2026温州接励城市喜剧节昨揭幕 60多组喜剧演员登台“逗你笑”社会10-14