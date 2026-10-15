美国9月消费者价格指数涨幅扩大
新华网 2026-10-15 10:24:07
美国劳工部14日发布的数据显示，受能源价格上涨等因素推动，美国9月消费者价格指数（CPI）环比上涨0.6%，同比上涨3.7%，涨幅分别高于8月的0.4%和3.4%。
美国劳工部14日发布的数据显示，受能源价格上涨等因素推动，美国9月消费者价格指数（CPI）环比上涨0.6%，同比上涨3.7%，涨幅分别高于8月的0.4%和3.4%。
美国劳工部说，9月汽油价格指数环比上涨9.1%，对当月CPI涨幅的贡献超过一半。
数据显示，美国9月能源价格指数环比上涨5.2%，高于8月的2.1%。9月食品价格指数环比上涨0.1%，与8月涨幅持平。
剔除食品和能源价格后，美国9月核心CPI环比上涨0.3%，与8月涨幅持平，但同比涨幅从8月的2.4%升至2.6%。其中，住房成本指数环比上涨0.4%，高于8月的0.3%。休闲、二手汽车、教育、机票、医疗和服装价格环比均上涨，通讯价格环比下降。
惠誉评级公司美国经济研究负责人奥卢·索诺拉表示，最新通胀数据对美国联邦储备委员会“亮起红灯”。能源价格推高整体CPI，而价格上涨向更广的服务领域传导，可能增加通胀持续上涨的风险。
由于当天发布的通胀数据超预期，市场对美联储本月底再次加息的预期升温。数据公布后，美国股指期货走低，10年期国债收益率和美元指数均显著上涨。
来 源：新华网
原标题： 美国9月消费者价格指数涨幅扩大
记者 刘亚南
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
多个“首次”！2026青科会亮点抢“鲜”看！要闻10-14
-
全省第一！温州三案例亮相群众文化品牌发展大会科教文体10-14
-
6+8！2026年浙江数商及优秀案例公布社会10-14
-
第33届浙江（瑞安）机械装备博览会开幕 市外参展企业占比八成经济10-14
-
桂花闻香刷屏，你get了吗？有人寻到新商机社会10-14
-
非遗+数字赋能！“浙工贸”美育实践中心启用科教文体10-14
-
苍南普惠托育不负所“托” 上千托位破解“带娃愁”社会10-14
-
吃开心穿称心 100岁叶奶奶的“怡心悦己”社会10-14
-
九轮鏖战登顶 温州学子获全国大学生象棋赛冠军科教文体10-14
-
2026温州接励城市喜剧节昨揭幕 60多组喜剧演员登台“逗你笑”社会10-14