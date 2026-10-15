新华网 2026-10-15 10:24:07

美国劳工部14日发布的数据显示，受能源价格上涨等因素推动，美国9月消费者价格指数（CPI）环比上涨0.6%，同比上涨3.7%，涨幅分别高于8月的0.4%和3.4%。

美国劳工部14日发布的数据显示，受能源价格上涨等因素推动，美国9月消费者价格指数（CPI）环比上涨0.6%，同比上涨3.7%，涨幅分别高于8月的0.4%和3.4%。

美国劳工部说，9月汽油价格指数环比上涨9.1%，对当月CPI涨幅的贡献超过一半。

数据显示，美国9月能源价格指数环比上涨5.2%，高于8月的2.1%。9月食品价格指数环比上涨0.1%，与8月涨幅持平。

剔除食品和能源价格后，美国9月核心CPI环比上涨0.3%，与8月涨幅持平，但同比涨幅从8月的2.4%升至2.6%。其中，住房成本指数环比上涨0.4%，高于8月的0.3%。休闲、二手汽车、教育、机票、医疗和服装价格环比均上涨，通讯价格环比下降。

惠誉评级公司美国经济研究负责人奥卢·索诺拉表示，最新通胀数据对美国联邦储备委员会“亮起红灯”。能源价格推高整体CPI，而价格上涨向更广的服务领域传导，可能增加通胀持续上涨的风险。

由于当天发布的通胀数据超预期，市场对美联储本月底再次加息的预期升温。数据公布后，美国股指期货走低，10年期国债收益率和美元指数均显著上涨。

来 源：新华网

原标题： 美国9月消费者价格指数涨幅扩大

记者 刘亚南

本文转自：温州新闻网 66wz.com