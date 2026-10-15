新华网 2026-10-15 10:24:08

记者10月14日获悉，中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员王敏团队联合福建省地质科学研究院，发现一件新的侏罗纪鸟类化石——杨源鸑鷟。这是目前已知最早的不具备飞行能力的鸟类，打破鸟类的起源和早期演化始终以适应飞行为主这一传统认知。

记者10月14日获悉，中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员王敏团队联合福建省地质科学研究院，发现一件新的侏罗纪鸟类化石——杨源鸑鷟。这是目前已知最早的不具备飞行能力的鸟类，打破鸟类的起源和早期演化始终以适应飞行为主这一传统认知。

鸟类从恐龙演化而来，是最为瞩目的生命演化事件之一。长期以来，大量与飞行相关的特征在鸟类及其恐龙近亲化石中发现，学界也普遍认为适应飞行是驱动早期鸟类形态演化的主要力量。

此项研究中，团队在位于福建的政和动物群附近发现一件新的侏罗纪鸟类化石，并将其命名为杨源鸑鷟，“杨源”取自政和动物群所在的政和县杨源乡，“鸑鷟”则源自中国古代传说中的神鸟。

研究发现，杨源鸑鷟的形态特征呈现出恐龙和鸟类的组合。例如，杨源鸑鷟的头骨具有伤齿龙类的典型特征，包括前上颌齿和上颌齿密集排列、上颌齿列长、牙齿基部未收缩等，足部保存了恐爪龙类独有的特化第二趾；但是，其头骨骨骼整体纤细、齿骨牙齿数目较少等形态又与原始鸟类相近，头后形态结构也具有许多鸟类特征，包括尾椎的前后关节突退化、髂骨前部伸长、腓骨缩短等。

利用综合性的分支系统学分析和多项定量形态学与统计分析，研究团队证实杨源鸑鷟属于鸟类，是目前已知最早的不具备飞行能力、却适应陆地奔跑生活的食肉性鸟类，表明鸟类在起源阶段就已经呈现出丰富的生态多样性。

据悉，相关论文成果于北京时间10月14日发表于国际学术期刊《自然》。（完）

来 源：新华网

原标题： 已知最早不会飞的鸟在中国发现

记者 刘祯、温竞华

本文转自：温州新闻网 66wz.com