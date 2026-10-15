新华网 2026-10-15 10:24:08

国际能源署14日发布月度石油市场报告说，受中东和俄罗斯柴油出口持续受阻等因素影响，全球柴油市场供应紧张局面加剧，库存持续下降，柴油供应紧张态势预计将持续至2027年。

国际能源署14日发布月度石油市场报告说，受中东和俄罗斯柴油出口持续受阻等因素影响，全球柴油市场供应紧张局面加剧，库存持续下降，柴油供应紧张态势预计将持续至2027年。

报告说，今年第三季度全球柴油市场出现供应紧张，冬季需求高峰到来前的库存缓冲明显不足。今年前9个月，受炼油厂产量下降影响，全球柴油出口量为日均470万桶，同比下降10%。柴油市场供需形势能否改善，很大程度上取决于中东地区成品油供应能否恢复。

报告预计，受中东局势导致石油产品供应受限、燃料价格飙升以及经济前景恶化影响，2026年全球石油需求同比日均减少260万桶，降至日均1.024亿桶。同时，2026年全球石油供应同比日均减少580万桶，降至日均1.007亿桶。

报告还说，在库存方面，截至9月底，全球可观测石油库存较2月底累计减少5.09亿桶。国际能源署警告说，随着石油库存持续下降、市场缓冲空间不断缩小，如果中东冲突得不到解决，全球石油市场未来几个月可能进一步动荡。

来 源：新华网

原标题： 国际能源署：全球柴油供应紧张将持续至2027年

记者 崔可欣

本文转自：温州新闻网 66wz.com