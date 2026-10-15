烟霾弥漫 印尼近两月呼吸道急症超28万例
印度尼西亚卫生部14日通报，受近期烟霾影响，近两个月来该国相关地区呼吸道感染病例激增，截至13日已报告超过28万例。
印尼一名卫生部官员在当天新闻发布会上说，8月18日至10月13日，印尼受烟霾影响地区共记录283270例呼吸道感染病例。
近几周来，印尼多地持续受到林火和烟霾影响，部分地区空气质量达到“危险”级别。印尼每到天气干燥季节便常发林火，而今年受厄尔尼诺现象影响，林火灾害尤其严重。另外，林业和生态学专家指出，印尼多地烧荒开垦的做法也改变了土壤环境，增加了林火风险。
10月13日，在印度尼西亚中加里曼丹省帕朗卡拉亚，一名骑行者在烟霾中拍照。新华社发（雷吉娜摄）
烟霾飘散，周边国家感知明显。新加坡国家环境局14日说，当天新加坡城西空气污染指数达到“非常高”级别，PM2.5浓度达到每立方米288微克，大幅超过世界卫生组织发布的全球空气质量指南中的PM2.5“推荐安全限度”即每立方米5微克水平。新加坡已为烟霾相关疾病的治疗提供医疗补贴，并向受空气污染影响严重的居民发放口罩。
马来西亚、东帝汶、菲律宾也受到影响。东帝汶政府已宣布从15日起全国学校停课三天，呼吁家长让孩子尽量待在室内，如需出门要戴口罩等防护用品。
来 源：新华网
记者 沈敏
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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