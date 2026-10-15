新华网 2026-10-15 10:24:09

国家统计局10月14日发布数据显示，9月份，全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨0.9%，涨幅比上月扩大0.1个百分点；扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨1.0%……从最新物价数据中，能读出哪些信息？

国家统计局10月14日发布数据显示，9月份，全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨0.9%，涨幅比上月扩大0.1个百分点；扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨1.0%……从最新物价数据中，能读出哪些信息？

最直观的是，消费价格“温和回升”态势在延续。

从同比看，9月CPI同比上涨0.9%，涨幅比上月扩大0.1个百分点，且连续两个月在扩大；从环比看，9月CPI环比上涨0.2%，涨幅虽然比上月回落0.2个百分点，但依然保持上涨态势。

观察物价走势，不仅要看CPI，更要看扣除食品和能源价格后的核心CPI变化。

“今年以来，核心CPI同比涨幅一直保持在0.8%及以上，9月核心CPI涨幅继续站上‘1%’，延续今年以来温和上涨的态势，彰显物价‘核心稳’的格局。”国家发展改革委市场与价格研究所研究员刘方说。

图片来源：国家统计局官网

9月份，推动消费价格变化的因素有哪些？

一方面是能源价格上涨。国家统计局城市司首席统计师董莉娟介绍，9月份，汽油价格同比上涨16.6%，涨幅比上月扩大7.3个百分点，影响CPI同比上涨约0.47个百分点，带动能源价格涨幅由上月的4.1%扩大至本月的7.3%。

另一方面，部分工业消费品需求扩大带动了物价回升。

“人工智能驱动算力需求快速增长和消费电子产品的迭代升级，9月份，数据存储设备、平板电脑、计算机和移动电话机价格同比分别上涨46.7%、23.6%、21.8%和14.9%，涨幅均有扩大，合计影响CPI同比上涨约0.23个百分点。”刘方说。

刘方表示，总的来看，9月份居民消费价格温和回升，既有国内居民消费提质扩容的带动，也有国际能源价格上涨的影响。随着扩内需相关政策持续落地显效，推动供需结构不断改善，将继续有力支撑物价总体稳定。

说完CPI，再来看工业生产者出厂价格指数（PPI）。

9月份，PPI环比上涨1.2%，涨幅比上月扩大0.8个百分点；同比上涨5.0%，继3月份走出下行区间后，连续7个月同比上涨。

图片来源：国家统计局官网

PPI的变化，同样是国际输入性因素、国内产业转型升级等多重因素共同作用的结果。

部分国际大宗商品价格上涨，带动了国内相关行业价格上行。“9月份，煤炭开采和洗选业、石油和天然气开采业、电气机械和器材制造业等8个行业价格同比涨幅比上月均扩大，合计影响PPI同比上涨约5.42个百分点，上拉影响比上月增加1.12个百分点。”董莉娟说。

产业高端、智能、绿色转型的带动效应继续显现。人工智能、算电协同等领域加快发展带动部分行业需求增加、价格上涨。9月份，电气机械和器材制造业、计算机通信和其他电子设备制造业价格环比均上涨0.4%，2个行业合计影响PPI环比上涨约0.07个百分点。

“总的来看，今年以来工业品价格的回升是国际国内因素共同作用的结果，对于改善企业盈利状况具有积极推动作用。”刘方说。

国家统计局新闻发言人王冠华表示，展望下阶段，全球地缘政治局势复杂多变，国际大宗商品价格走势存在不确定性，外部输入性影响需要持续关注。但我国工业体系完备，产业链供应链韧性较强，基础能源保障有力，能源进口渠道多元，重要物资储备充足，能够有效应对外部市场波动的影响。

“同时，国内产业结构调整持续推进，新质生产力培育壮大，综合整治‘内卷式’竞争持续深入，将对工业品价格继续形成支撑。”王冠华说。

来 源：新华网

原标题： 9月CPI温和回升PPI涨幅扩大，能读出哪些信息

记者 王雨萧、何晓

本文转自：温州新闻网 66wz.com