新华网 2026-10-15 10:24:09

为推进高校毕业生高质量充分就业，教育部门联合各有关部门推出系列政策举措，扎实推进2026届高校毕业生就业扩容提质行动，抓紧研制促进2027届高校毕业生就业行动计划，推动更多毕业生尽早就业、更好就业。

高校毕业生是党和国家宝贵的人才资源，是促进就业的重要群体。

为推进高校毕业生高质量充分就业，教育部门联合各有关部门推出系列政策举措，扎实推进2026届高校毕业生就业扩容提质行动，抓紧研制促进2027届高校毕业生就业行动计划，推动更多毕业生尽早就业、更好就业。

加力稳岗扩岗，拓宽就业渠道——

大力开展“小而精、专而优”的院系专场招聘，分区域联合开展“千校万企”供需对接，分行业集中开展“千行万业”人才招聘……不久前，教育部部署开展2027届全国高校毕业生“金秋启航”校园招聘月活动，用足用好各类岗位资源，精心做好就业服务。

这是教育部门多渠道扩大岗位供给的生动缩影。一段时间以来，教育部会同相关部门紧紧围绕稳定和扩大高校毕业生就业目标，聚焦“金秋启航、寒假暖心、春季攻坚、夏季冲刺”四阶段工作，全力推进高校毕业生就业扩容提质行动。

让就业服务覆盖面更广：教育部开展“百校学子地方行”校地人才对接，在吸纳毕业生规模较大的南京、沈阳、阜阳、连云港、德州等城市举办专场招聘活动，汇集岗位4.3万余个；国家大学生就业服务平台2025年秋季以来推出线上区域性招聘活动，累计提供岗位182万余个。

让就业服务离学生更近：人力资源社会保障部、教育部启动“就业公共服务进校园百日行动”，协调各地联合高校推动建设校园公共就业服务站，推动就业资源进校园，用足用好本地存量岗位资源。

持续深化改革，强化供需对接——

各地各高校着眼更好服务经济社会发展需要，以高校毕业生就业工作为牵引，不断深化高等教育相关领域改革。全国31个省份和新疆生产建设兵团全部建立跨部门工作机制，结合本地产业特点、财力状况和就业实际等，加快推出一系列地方性政策举措。

山东省教育厅牵头深入推进学科专业设置调整优化改革，构建“招生—培养—就业”联动机制；河南举办豫东、豫西等区域性专场和能源动力、生物医药等行业性招聘，提高人才供给与产业需求契合度；内蒙古强化创业孵化基地（园区）管理，为高校毕业生创新创业孵化、成果转化等提供服务……

在各地相关政策助力下，人才供需对接不断优化，为越来越多高校学子毕业求职打牢基础。

突出重点难点，兜牢帮扶底线——

帮扶困难群体毕业生，是推动高校毕业生高质量充分就业的重中之重。为此，教育部门在就业关键期持续提供精准且有温度的帮扶，为毕业生提供切实有效的指导和帮助。

记者了解到，围绕困难群体毕业生就业工作，国家大学生就业服务平台专门上线了电子台账，组织全国高校党政干部结对帮扶。此外，教育部还扩容实施“宏志助航计划”，帮助更多困难群体毕业生提升求职能力。

高校毕业生离校后，促就业服务同样不断线。针对离校未就业毕业生，有关部门启动高校毕业生等青年就业服务攻坚行动，组织党员干部、服务机构与困难毕业生进行“一对一”结对，优先推送高质量岗位信息，优先组织培训见习，优先提供职业指导。

据悉，下一步，教育部门将一体推进拓岗位、促对接、强帮困、优服务等重点任务，联动地方强化扩能拓岗，集中攻坚破解难题堵点，全力做好2027届高校毕业生就业工作。

来 源：新华网

原标题： 加强供需对接 持续指导帮扶——教育部门多举措推动高校毕业生高质量充分就业

记者 王鹏

本文转自：温州新闻网 66wz.com