新华网 2026-10-15 10:19:38

红十字国际委员会14日说，随着近期也门冲突升级、伤亡人数大幅上升，也门各地医院人满为患，本就脆弱不堪的医疗系统雪上加霜。

红十字国际委员会14日说，随着近期也门冲突升级、伤亡人数大幅上升，也门各地医院人满为患，本就脆弱不堪的医疗系统雪上加霜。

总部设于瑞士日内瓦的红十字国际委员会说，也门马里卜省、塔伊兹省及红海沿岸地区等冲突前线的医院近来收治的伤员之多“前所未有”，部分医院一周内收治700多名伤患。

这张胡塞媒体中心9月27日的视频截图显示的是也门塔伊兹省空袭中被损毁的建筑。新华社发（胡塞媒体中心供图）

红十字国际委员会医疗协调员费拉斯·阿布萨姆拉在声明中说，“创伤护理人员正承受巨大压力”。也门仍在运营的医疗机构中仅有一小部分有能力提供全面的创伤护理，各家医院面临外科手术用品、氧气、麻醉药和其他药品供应短缺。

近几周来，也门胡塞武装同沙特阿拉伯支持的也门政府军、沙特主导的多国联军冲突升级，也门人道主义危机加重。据联合国国际移民组织统计，近几周来，也门超过20万人被迫逃离家园。红十字国际委员会警告，也门医疗系统本就饱受多年战乱和经济凋敝之苦，一旦战事持续升级，可能无力收治大量新增伤患。

来 源：新华网

原标题： 冲突升级 也门医院人满为患

记者 沈敏

本文转自：温州新闻网 66wz.com