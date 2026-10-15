保选票、催停火、促谈判：美方三个算盘能成吗

新华网 2026-10-15 10:20:57

美国政府日前宣布放松对俄罗斯柴油出口制裁，其后续影响仍在发酵。13日，美国两党参议员联名致信总统特朗普，要求撤销相关决定。同日，俄方称美方此前宣布的俄乌“能源停火”并无进展。

美国政府日前宣布放松对俄罗斯柴油出口制裁，其后续影响仍在发酵。13日，美国两党参议员联名致信总统特朗普，要求撤销相关决定。同日，俄方称美方此前宣布的俄乌“能源停火”并无进展。

分析人士指出，特朗普政府试图通过“松绑”俄柴油出口，在美国中期选举前压低国内柴油价格。但受俄柴油供给规模所限，该政策收效存疑，反而招致两党议员批评并令俄乌欧三方博弈更加复杂化。特朗普想要实现的缓解选举压力、推动俄乌“能源停火”甚至重启谈判的三重目标恐难实现。

“松绑”俄油实效存疑

距离中期选举只有约三周时间，美国国内柴油价格仍处于高位。分析人士认为，特朗普政府日前宣布放松对俄柴油贸易制裁，意在借助俄罗斯来增加柴油供应平抑油价，并向选民“证明”其有能力解决民生问题。

2026年7月16日，在美国加利福尼亚州洛杉矶县，一名司机在加油站加油。新华社发（曾慧摄）

然而，舆论普遍质疑此举实效。一方面，俄方短期内新增柴油供应规模不大。俄方此前同意最早于10月对外供应30万吨柴油，折合约200万桶，这仅略高于美国目前150万桶的单日柴油出口量。相较于全球成品油贸易体量，这一增量难以缓解全球供应短缺。

另一方面，俄方兑现能力存在变数。俄炼油设施和物流枢纽是乌方近期的重点打击目标，若乌方袭击持续，俄方未必能增加柴油供应。

美国《大西洋》月刊文章分析说，俄罗斯目前柴油出口能力有限，对价格的影响微乎其微；特朗普此时才推出“压低油价”的拉票噱头为时已晚，很难左右选举结果。

对特朗普更为不利的是，共和党内部围绕放松对俄制裁的批评持续升温。13日，6名共和党参议员和6名民主党参议员联名致信特朗普，称此举是“给对手的馈赠，对盟友的背叛”，要求撤销相关政策。

在此之前，已有两名共和党众议员表示将提出一项跨党派法案，阻止特朗普政府“松绑”对俄制裁。路透社报道说，一系列动向表明，“共和党内部几乎一致支持特朗普外交政策的局面”已被打破。

能源停火扑朔迷离

特朗普12日表示，他认为俄罗斯和乌克兰都同意他提出的“能源停火”，但并未提供关于“能源停火”的更多细节。有美方官员对媒体披露，其内容包括俄乌停止袭击对方炼油设施，若能实现，停火范围将扩大至发电厂和电网。

然而，俄乌此后均未证实达成“能源停火”。俄总统新闻秘书佩斯科夫13日表示，有关“能源停火”的接触仍在进行中，与12日相比没有新的进展。乌总统泽连斯基13日则称，俄方仍在继续袭击乌能源关键基础设施。

分析人士认为，即便俄乌口头上不反对特朗普的“能源停火”提议，其落地实施仍有不小难度。

一方面，“能源停火”难以平衡俄乌利益诉求。中国现代国际关系研究院欧亚研究所副所长陈宇指出，乌克兰目前仅有一座炼油设施，“以炼油厂换炼油厂”的对等停火方案对乌方不利。乌能源供给主要依靠电力，如果将停火范围扩大至电力设施，俄罗斯接受的可能性也不大，双方诉求难以兼顾。

这是2025年12月27日拍摄的停电期间的乌克兰基辅市第聂伯区建筑。新华社记者李东旭摄

俄罗斯科学院安全问题研究员康斯坦丁·布洛欣认为，泽连斯基若接受特朗普提出的“能源停火”方案，无异于“政治自杀”。

另一方面，监督机制缺失或致停火难有成效。乌克兰《基辅邮报》分析文章指出，这并非特朗普首次提到“能源停火”。美方去年3月曾宣布俄乌在能源领域实施30天停火，但由于缺乏监督机制，且双方对具体安排的理解存在差异，停火很快破裂。分析人士认为，若俄乌无法明确停火方案以及监督机制，即便双方同意所谓“能源停火”，也将是脆弱、难以维系的停火。

俄乌谈判难有转机

特朗普12日对媒体说，俄乌双方必须坐下来谈判，结束这场“荒唐的战争”，“我们会促成他们达成协议”。他还称，普京比泽连斯基更希望达成协议。不过，分析人士并不看好俄乌近期展开实质性谈判的前景。

随着美方放松对俄制裁并向乌方施压，俄罗斯在博弈中占据相对主动，缺少重启谈判的动力。分析人士认为，俄方当前既可借柴油出口“松绑”加强与美国的利益捆绑、撕开制裁的“口子”，也可分化美欧、美乌关系，还能赚取美元外汇支持对乌军事行动。这些收益或进一步降低俄方谈判意愿。

2026年9月17日凌晨，乌克兰首都基辅市第聂伯区遭多枚导弹袭击并升起浓烟。新华社记者李东旭摄

欧洲则对特朗普政府单方面对俄妥协表示担忧，或进一步加大对俄施压、加码援乌。这一态势已有迹可循：欧盟12日通过迄今对俄单次最大规模制裁名单，新增制裁对象近1600名个人和实体，重点瞄准俄军工产业中游供应商。另据《政治报·欧洲版》报道，欧盟领导人计划在本周举行的欧盟峰会上推动出台针对俄能源行业的新一轮制裁。

欧洲的态度为乌克兰继续采取强硬对俄立场提供了支撑。美国约翰斯·霍普金斯大学高级研究员安妮·艾普尔鲍姆表示，目前欧洲向乌方提供大量经济援助、情报支持和武器弹药。在欧洲支持下，乌方会继续对俄开展军事行动，并且大概率维持对俄炼油设施的打击。

陈宇认为，美国对俄柴油制裁“松绑”，使得俄乌冲突各方心态更为微妙，博弈态势更趋复杂。不过，这一即时性、战术性举措对冲突进程的长期影响有限。俄乌冲突的核心症结仍集中于领土和安全保障两大问题，双方缺乏妥协空间，加之战场局势持续胶着，冲突短期内难以迎来政治解决的契机。

来 源：新华网

原标题： 保选票、催停火、促谈判：美方三个算盘能成吗

本文转自：温州新闻网 66wz.com