高质量共建“一带一路”成就观察

新华网 2026-10-15 10:24:04

在各方共同努力下，共建“一带一路”从中国倡议走向国际实践，从“大写意”转向“工笔画”，国际感召力、影响力、凝聚力不断增强，为促进全球共同发展作出了中国贡献，为构建人类命运共同体汇聚了强大合力。

自2013年开创性提出共建“一带一路”倡议以来，习近平总书记就共建“一带一路”的战略定位、原则理念、目标任务、方法路径等作出系统阐述，引领推动高质量共建“一带一路”走深走实。

“借鉴古丝绸之路，以互联互通为主线，同各国加强政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通，为世界经济增长注入新动能，为全球发展开辟新空间，为国际经济合作打造新平台”。习近平总书记深刻阐明共建“一带一路”倡议的初心。

在各方共同努力下，共建“一带一路”从中国倡议走向国际实践，从“大写意”转向“工笔画”，国际感召力、影响力、凝聚力不断增强，为促进全球共同发展作出了中国贡献，为构建人类命运共同体汇聚了强大合力。

造福世界的“发展带”

2026年7月16日，将要开往德国杜伊斯堡的X8151次中欧班列在西安国际港站等待发车。新华社记者 李一博 摄

秋意渐浓，西安国际港站一派繁忙，一列列装载着新能源汽车、锂电池、光伏产品等货物的中欧班列（西安）驶向德国杜伊斯堡。

“中欧班列（西安）稳定开行西安至杜伊斯堡、布拉格、布达佩斯三条全程时刻表线路，最快10天即可抵达欧洲，运输效率较普通班列线路提升三成。”西安国际陆港集团多式联运有限公司副总经理石淼说。

驰而不息，中欧班列开行量已突破13万列，通达欧洲26个国家237个城市，搭建了沿线经贸合作新平台，成为共建“一带一路”的旗舰项目和标志性品牌。

“志合者，不以山海为远”。面对复杂多变的国际环境，“只有合作共赢才能办成事、办好事、办大事”。

“共建‘一带一路’注重的是众人拾柴火焰高、互帮互助走得远，崇尚的是自己过得好、也让别人过得好，践行的是互联互通、互利互惠，谋求的是共同发展、合作共赢。”2023年10月18日，习近平总书记在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上指出。

从擘画政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通的合作蓝图，到阐明共商、共建、共享原则；从提出高标准、惠民生、可持续目标，到强调“要稳妥开展健康、绿色、数字、创新等新领域合作”……在发展的不同阶段，习近平总书记为推进高质量共建“一带一路”走深走实指明前进方向。

共建“一带一路”源自中国，成果和机遇属于世界。13年来，共建“一带一路”硕果盈枝——

“合作之路”愈加宽广。我国成功举办三届“一带一路”国际合作高峰论坛，与150多个国家、30多个国际组织签署了共建“一带一路”合作文件。

2026年1月26日，中老铁路中亚国际货运班列在云南玉溪研和站发车（无人机照片）。新华社记者 高咏薇 摄

“发展之路”行稳致远。“六廊六路多国多港”的互联互通架构基本形成，建成中老铁路、雅万高铁等一批标志性项目。过去5年，我国与共建国家货物贸易从2.7万亿美元增长至3.3万亿美元，年均增速达5.1%。

从基础设施“硬联通”到规则标准“软联通”，再到人文交流“心联通”，共建“一带一路”正在变乱交织的国际局势中铺展出一条通向共同繁荣的宽广大道，成为全球规模最大、范围最广、影响最深的国际经济合作平台。

“中国主动搭建多边合作平台，提出解决方案，当下共建‘一带一路’已经成为全球维持开放经贸、技术转移的核心平台。”世界银行前常务副行长冯慧兰说。

惠及人民的“幸福路”

2026年7月6日，专家在位于斐济楠迪的中国援斐济菌草技术示范中心菌草圃查看菌草长势。新华社记者 白涌泉 摄

南太平洋岛国斐济，盐碱荒滩之上，连片茵绿破壤而生。十余年前，中国菌草技术在这里落地，专家通过培育菌草改良盐碱地，效果显著。

“中国菌草改变了我们的土地，也改变了普通人的生活。”斐济农业和水利部研究员苏富瓦瓦纳·萨法拉·胡赛因说。

国之交在于民相亲，民相亲在于心相通。

习近平总书记指出：“文明交流互鉴是古丝绸之路留下的精神财富，民心相通应该成为‘一带一路’建设国际合作的重要组成部分。”从共建“一带一路”倡议提出之日起，造福人民、惠及民生，就是其不变的目标。

顺应各国人民对和平发展的期盼，共建“一带一路”书写着民心相通的深情长卷。13年来，鲁班工坊、“光明行”、菌草技术等一批“小而美”品牌持续推进、落地生根，切实改善当地民众生活，凝聚起民心相通的强大力量，推动共建“一带一路”的社会根基更加坚实。

发展的故事中，人永远是最活跃的主角。在共建国家人民眼中，“一带一路”是越来越好的生活，也是点亮未来的明灯。

迎着初升的朝阳，在伊拉克卡尔巴拉省卡尔巴拉市，阿尔穆塔·阿里卡特国际学校的学生们脸上洋溢着快乐的笑容。这所中国企业承建的新学校，被当地民众亲切地称为“中国学校”。

“这里有200多名师生，是这一带设施最好的学校！”校长拉巴布·麦亚尔说。如今，中国企业已在伊拉克承建1000所示范学校项目，惠及50多万伊拉克中小学生。

这是2026年9月21日在哈萨克斯坦阿斯塔纳拍摄的中国－哈萨克斯坦传统医学中心外景。新华社记者 李任滋 摄

中国政府奖学金资助古巴青年来华深造，中国－哈萨克斯坦传统医学中心开诊以来累计接诊数万人次，“中巴（巴西）文化年”“中非人文交流年”接连举办丰富多彩的文化活动……铺就心灵互通之路，共建“一带一路”成果更多更好惠及各国人民。

“唯以心相交，方能成其久远”。从乡村供水设施、学校医院建设，到青年交流、技艺互鉴，共建“一带一路”开辟了各国交往的新路径，搭建起造福各国、惠及世界的“幸福路”。

合作共赢的新篇章

2026年2月5日，施工人员在输电导线跨国连通处作业（无人机照片）。2月5日，中老500千伏联网工程中国段和老挝段输电导线在中国云南省磨憨与老挝磨丁交界处实现物理连通，标志着该工程国内外线路全线贯通。该项目是继中老铁路之后，中老两国共建“一带一路”的又一标志性工程。新华社记者 彭奕凯 摄

10月8日，中老500千伏联网工程累计送电量突破10亿千瓦时。

中老500千伏联网工程于4月20日正式投运。“工程投产后成为电力领域的大动脉，是解决老挝国内输电限制的突破性进展，将推动老挝北部可再生能源开发。”老挝工贸部长玛莱通说。

以生态优先、绿色发展为导向，共建“一带一路”大力拓展绿色发展合作空间——

匈塞铁路匈牙利段通过优化线路设计，减少89.2%的森林保护区穿越；沙特红海开发项目采用24小时水质监测，避开珊瑚产卵期作业，实现旅游开发与生态保护平衡……绿色正在成为高质量共建“一带一路”的鲜明底色。

以科技创新积极应对全球性挑战，我国与共建国家合作开展太阳能、风能等清洁能源技术研发，深化在重大新药创制和疾病防治等领域联合研究和技术攻关，合作建设5G网络等新型基础设施，不断拓展合作新空间，培育合作新增长点。

当前，世界百年变局加速演进，国际形势变乱交织。各国迫切需要以对话弥合分歧、以合作促进发展，高质量共建“一带一路”的意义愈发彰显、前景更加光明。

2026年9月25日，2026年世界职业院校技能大赛中亚赛区比赛在乌兹别克斯坦塔什干国立交通大学鲁班工坊举行。新华社记者 包诺敏 摄

高质量共建“一带一路”，中国有决心，有诚意，更有行动。

2023年10月，在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式主旨演讲中，习近平总书记宣布中国支持高质量共建“一带一路”的八项行动。

1年多后，在第四次“一带一路”建设工作座谈会上，习近平总书记指出，完善推进高质量共建“一带一路”机制，不断拓展更高水平、更具韧性、更可持续的共赢发展新空间。

“十五五”规划纲要专篇部署扩大高水平对外开放，明确提出“建设更高水平开放型经济新体制，推动共建‘一带一路’高质量发展，拓展国际循环”。

加强与共建国家、国际组织政策沟通和战略对接，持续扩大与共建国家贸易投资合作，拓展绿色发展、人工智能、数字经济、卫生健康等领域合作新空间……一系列务实举措推动高质量共建“一带一路”不断走深走实。

命运与共，逐梦同行。

“我们的事业会像古丝绸之路一样流传久远、泽被后代。”习近平总书记的郑重宣示，向全世界传递出高质量共建“一带一路”的坚定信心和大国担当。

（题图照片：一列雅万高铁高速动车组列车驶出印度尼西亚万隆德卡鲁尔站。）

来 源：新华网

原标题： 高质量共建“一带一路”成就观察

记者：魏玉坤、张斌 海报设计：李梦帆

本文转自：温州新闻网 66wz.com