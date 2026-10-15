瑞安市委书记李剑锋调研基本公共服务一体化工作：推进“医康养护助”融合改革 持续提升人民群众获得感满意度

瑞安发布 2026-10-15 10:27:31

10月14日，瑞安市委书记李剑锋调研基本公共服务一体化工作。

10月14日，瑞安市委书记李剑锋调研基本公共服务一体化工作。他强调，要学深悟透习近平总书记关于公共服务的重要论述和考察浙江重要讲话精神，全面落实省委“132”总体部署，进一步优布局、补短板、提质量，持续增强基本公共服务均衡性和可及性，高标准、高质量推进“医康养护助”服务融合改革，积极打造具有瑞安辨识度的改革示范亮点。

在瑞安市失能失智老年人联合评估中心（瑞安市政务服务中心医保长护窗口），李剑锋察看窗口服务情况，了解“医康养护助”改革的数据贯通、业务流程、便民服务等推进情况。

据了解，作为温州市唯一的省级“医康养护助”融合改革试点地区，瑞安紧盯失能失智老年人照护痛点难点，高位统筹、精准发力、创新突破，推动失能失智老年人政策待遇实现应享尽享、便捷智享。李剑锋指出，要加快“数据融通”，筑牢改革底层支撑，彻底打通数据壁垒，全面厘清政策接口，加快推动“多评合一”，大幅提升服务效率；要注重“服务升级”，回应群众急难愁盼，完善三级服务网络，建强护理人才队伍，让优质医疗资源持续下沉至养老一线，提升基层服务能力，以更高效便捷的公共服务践行敬老爱老初心。

李剑锋一行还前往飞云街道桃源颐养中心、玉海街道社区卫生服务中心（禾康医养中心）、南门佳园幸福悦享家园，实地察看改革落地场景，了解公建民营养老机构、公立医养结合机构、嵌入式社区养老机构的运营模式和创新举措。走访中，他仔细询问在院老人康养生活情况，叮嘱运营方抓实日常照护。他指出，要不断丰富“医康养护助”服务场景，兼顾普惠性与专业性，持续拓展老年健康服务、精神陪伴等服务内容，让老年人在家门口就能享受到便捷、优质、暖心的康养服务，切实把民生改革红利精准送到群众身边。

李剑锋强调，要坚持以人为本、民生优先，强化问题导向、系统思维，结合“十五五”规划编制，科学制定基本公共服务一体化发展规划。要强化需求牵引，以群众满意为导向，精准掌握老年群体等重点人群需求，动态优化供给，推动基本公共服务与群众需求高效匹配。要强化科学统筹，树立“瑞安市一盘棋”思想，整合各领域各层级公共资源，推进公共服务科学布局、均衡配置，持续完善老年友好型社会基础设施与服务体系。要强化投入保障，坚持政府主导、多元参与，尽力而为、量力而行，加强管理、提升绩效，推动基本公共服务一体化高质量发展，以扎实的民生答卷，让瑞安市老年人共享发展成果、安享幸福晚年。

来 源：瑞安发布

原标题： 李剑锋调研基本公共服务一体化工作：推进“医康养护助”融合改革 持续提升人民群众获得感满意度

记者 黄丽云、孙凛

本文转自：温州新闻网 66wz.com