平阳县委书记孟晓斌调研高技能人才工作

平阳发布 2026-10-15 10:28:10

10月14日，平阳县委书记孟晓斌前往平阳经开区、昆阳镇等地，调研高技能人才工作。

10月14日，平阳县委书记孟晓斌前往平阳经开区、昆阳镇等地，调研高技能人才工作。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于做好新时代人才工作的重要思想，坚持产才融合、引育并举，全力打造高技能人才集聚高地，为平阳提升发展提供坚实的人才支撑。

孟晓斌首先来到海西万洋省级零工市场，详细了解平台服务流程、功能设置及日常运行等情况。他要求，要持续优化平台功能，精准对接供需两端，推动各类资源要素加速汇聚，为高技能人才和企业提供更加便捷高效的服务。

随后，孟晓斌前往浙江可得电子科技有限公司，深入生产一线，走访了解企业自主开展技能型人才评价工作和高技能人才培育工作情况。他叮嘱企业要健全完善技能人才评定机制，积极探索技能人才培养新模式，不断激发技能人才创新创造活力。

在浙江安防职业技术学院“平阳学院”，孟晓斌了解校地合作、产教融合和高技能人才储备培育情况。他指出，要深化校地合作，推动产教融合，培养更多适应平阳发展需求的高素质技能人才。

在昆阳镇雅山村，孟晓斌详细了解雅山和居住房项目的房源筹集、运营管理、入住条件及服务保障等情况。他强调，要持续完善人才安居保障体系，营造拴心留人的良好环境，让各类人才在平阳安心工作、舒心生活。

孟晓斌还来到鸣山村，详细了解平阳县高技能人才联谊会组织架构、活动开展等情况，并察看第48届世界技能大赛平阳展品。他勉励广大技能人才要弘扬工匠精神，刻苦钻研技术，勇攀技能高峰，以精湛技艺擦亮“平阳工匠”金字招牌，为家乡发展增光添彩。

调研中，孟晓斌强调，高技能人才是推动产业转型升级、实现高质量发展的重要力量。各地各有关部门要提高思想站位，把高技能人才工作摆在更加突出的位置，切实增强责任感与紧迫感，确保高技能人才各项工作落到实处、见到实效。要强化协同联动，打破部门壁垒、条块分割，推动各部门密切配合、同向发力，深化产教融合、校企合作，促进人才链、产业链、创新链深度融合。要不断完善机制，聚焦技能人才成长全链条，打通堵点、补齐短板，让更多技能人才在平施展才华、成就梦想，为平阳高质量发展添砖加瓦、注入强劲动能。

平阳县领导屠霁霞、盖军参加调研。

来 源：平阳发布

原标题： 孟晓斌调研高技能人才工作

记者 徐远虑、鲍思冲

本文转自：温州新闻网 66wz.com