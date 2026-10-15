龙港市委常委会召开会议 认真学习贯彻习近平总书记近期重要讲话重要文章精神

龙港发布 2026-10-15 10:28:42

10月14日晚，龙港市委常委会召开会议传达学习习近平总书记近期重要讲话、重要文章精神，研究部署龙港市贯彻落实意见。

10月14日晚，龙港市委常委会召开会议传达学习习近平总书记近期重要讲话、重要文章精神，研究部署龙港市贯彻落实意见。龙港市委书记李丹主持会议并讲话。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记在庆祝中华人民共和国成立77周年招待会上的重要讲话精神，坚定发展信心，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，一步一个脚印把习近平总书记擘画的宏伟蓝图变成美好现实；加快跨越赶超，锚定龙港市经济社会发展目标任务，冲刺四季度、打好收官战，奋力交出“十五五”开局之年的精彩答卷，进一步擦亮“改革名城·瓯越明珠”金名片；统筹发展安全，树牢底线思维、极限思维，做到守土有责、守土负责、守土尽责，切实以高水平安全保障高质量发展。

要认真学习贯彻习近平总书记在《求是》杂志上发表的《加强普惠性、基础性、兜底性民生建设》重要文章精神，厚植为民情怀，牢固树立和践行正确政绩观，始终把满足人民日益增长的美好生活需要作为全部工作的出发点和落脚点，精准把握群众所需、谋实办好民生实事；提质公共服务，持续提升教育、医疗、养老、托育等公共服务水平，统筹优化校网布局、养老场所、文体阵地，促进城乡一体融合高质量发展；兜牢民生底线，深化低收入家庭综合帮扶集成改革，深入推进养老机构分类改革、托幼一体化、普惠托育体系建设，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

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原标题： 市委常委会召开会议 认真学习贯彻习近平总书记近期重要讲话重要文章精神

记者 邓雨薇、方崇杰

本文转自：温州新闻网 66wz.com