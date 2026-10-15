中国新闻网 2026-10-15 10:49:19

“七年深耕，世界青年科学家峰会不仅成为中国民间科技外交的重要品牌，更实实在在重塑了温州的创新生态，为温州高质量发展注入了持久动力。”13日，浙江省温州市人民政府副秘书长沈林杰在2026世界青年科学家峰会(下称：本届青科会)媒体座谈会上表示。

13日，2026世界青年科学家峰会媒体座谈会现场。主办方 供图

本届青科会将于10月24日至25日举行，以“汇聚天下英才 共创美好未来”为总主题，围绕年度议题“AI时代的全球青年行动——构建可持续发展的未来”，近800名中外嘉宾齐聚瓯江之畔，共赴一场青年站C位的科技之约。

“青科会已成长为中国高层次青年科技人文交流盛会、开展民间科技外交的重要品牌、链接全球创新资源的关键平台。”世界青年科学家联合会副理事长兼秘书长高春波在座谈会上说，本届青科会将从国际合作、学术资源、青年网络三个维度全面升级。

据介绍，本届青科会将采用“1+12+1+N”活动架构：1场全体大会、12场平行专题论坛、1场“万有引力π”交流活动，以及N场地方主题活动。

从往届看本届，国际合作层面实现多项突破——首次引入发展中国家科学院(TWAS)作为主宾国际组织，22名来自15个国家的TWAS青年通讯院士组团参会，中国科协拟与TWAS签署五年期合作协议；同步开设欧洲专场，于比利时布鲁塞尔举办“中欧青年之声未来之答”论坛，推动形成《中欧青年科学家科技合作与治理共识》。

从办会结构来看，境外嘉宾来自约60个国家和地区，来源数量创下历年新高。12场平行论坛全部由全国学会青年工作委员会牵头策划，集结14家全国学会资源，聚焦具身智能、脑机智能、新材料、生命健康等前沿赛道，其中4场论坛直接围绕AI与具身智能展开。

“青年因科学而团聚。”浙江省科协党组成员、秘书长张恒用六个字道出了本届青科会最鲜明的底色：青年科学家从“参与者”走向“主角”——45岁以下青年参会代表占比超80%，青年作报告比例超50%，均为历年最高。

本届青科会现场还将发布《具身智能领域青年科学家分布与流动报告》、全球青年科学家先锋榜2035，颁发可持续发展青年科学家奖，评选一批青年科创新星。同时启动“智汇瓯越·青科笃行”博士生专项，遴选100名全国青培计划优秀代表来温，结合温州产业布局开展实践对接，实现青年人才培育与地方产业升级双向赋能。

值得一提的是，本届青科会年度议题将AI、具身智能贯穿全部议程，大会还将联合50余本国内外高水平期刊开展论文征集，发布多项创新创业共识与行业报告。

作为本届青科会核心成果转化载体，“万有引力π”活动致力于推动青科会资源从“会议交流”走向转化落地。活动设置四大展区，依次呈现专利源头创新(0到1)、中试工艺熟化(1到10)、“四首”产业化成果(10到100)、创新生态对接，完整复刻科研成果从实验室走向市场的全过程。

如果问青科会将会留下什么？答案是，将为青年科技创新配套科技中岛、成果超市、星火计划三大功能平台，汇集千余项科创成果，构建“企业出题、青年揭榜、资本助力”机制，由技术经理人全程陪跑服务。

自2019年落地温州以来，青科会已累计对接全球110多个国家和地区、119家国际科技组织，邀请7400余人次专家学者来温交流，落地117个创新平台、1244个科创项目，世界青年科学家联合会业务总部也已落户温州。

据悉，本届青科会由中国科协、浙江省人民政府、世界青年科学家联合会共同主办，浙江省科协、温州市人民政府承办。

来 源：中国新闻网

原标题： 前瞻2026世界青年科学家峰会：AI时代青科聚力浙江温州

作者 张益聪

本文转自：温州新闻网 66wz.com