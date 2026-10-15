科技日报 2026-10-15 10:45:24

青科会如何改变一座城？连日来，科技日报记者在浙江温州采访调研，尝试以四个“动”词勾勒峰会改变一座城、辐射一片区域的创新路径。

“成立5年，我们已累计实现科技成果转化产值3亿元。”金秋十月，科技日报记者到访浙江金田高分子材料研究院有限公司（以下简称“金田研究院”），公司办公室主任杨守雅自豪地介绍发展成效。

金田研究院的成立缘于2019年举办的首届世界青年科学家峰会（以下简称“青科会”），金田新材董事长方文彬因峰会结识了中国科学院院士杨玉良。2021年，金田新材联合两家民企自筹2000万元资金成立金田研究院，并邀请杨玉良担任首席科学家，成为温州首家由民企全资控股的新型研发机构。2025年，研究院实现研发创收1100万元。

金田研究院的时间线，也折射出深耕7年的青科会的成长轨迹。10月24日至25日，2026青科会将在温州举办，全球也将再次为之瞩目。

青科会如何改变一座城？连日来，科技日报记者在浙江温州采访调研，尝试以四个“动”词勾勒峰会改变一座城、辐射一片区域的创新路径。

联动是链接全球，带动是聚才兴产

2026青科会临近，温州维度投资管理有限公司（以下简称“维度资本”）正在面向全球遴选推荐参加今年硬科技投融资大会路演的项目。“人工智能、机器人、算力芯片……这些都是我们极其青睐的领域。”青科基金管理合伙人、维度资本联合创始人张泽说。

依托峰会的成果溢出势能，一批又一批青年科创项目从峰会舞台走向资本市场、走向产业一线。

峰会之“强”，在于“联动”，实现与全球创新资源的深度链接。

以会为媒，青科会已对接合作130余个国际科技组织、高校、科研院所，累计吸引诺奖级科学家、中外院士、青年学者7400余人次参加，落地平台类成果123个、项目类成果1327个。2026世界青年科学家峰会执委会执行主任、世界青年科学家联合会副理事长兼秘书长高春波认为，青科会已成长为我国高层次青年科技人文交流盛会、开展民间科技外交的重要品牌、链接全球创新资源的关键平台。

峰会之“聚”，在于“带动”，带动人才、项目、产业加速向温州汇聚。

七年来，依托峰会牵线，温州全职引育顶尖人才31名，引进各类高层次人才1690余名，一大批海内外青年科研团队选择落地温州创业创新。同时，“一港五谷”等特色产业平台全面承接峰会技术资源，对接泵阀、电气、新能源、新材料等“5+5+N”现代产业集群，全市高新技术企业增长2.6倍、达4772家。2026世界青年科学家峰会执委会副主任、温州市人民政府副秘书长沈林杰表示，温州将持续推动青年科学家智力资源与当地“5+5+N”现代产业集群深度对接，促进创新链、产业链、人才链深度融合。

推动成果走出实验室，驱动区域向新而行

一种新材料，能给显示屏带来什么变化？“简单来说，就是让‘红的更红，绿的更绿’。”在温州锌芯钛晶科技有限公司，总经理陈兰兰向记者介绍钙钛矿发光量子点材料的显示效果。

这家企业成立于2021年，由浙江大学温州研究院孵化。作为青科会重要的成果转化展示窗口，浙江大学温州研究院聚焦新材料、数字技术、生命健康三大领域，已建成21个研发中心，引育科创企业30余家，建成10余条产线，推出40余款科技产品，引育企业总产值突破7亿元。

在温州，看见创新中国。

峰会之“实”，重在“推动”，推动成果落到产业一线。

“万有引力π”是峰会的核心配套活动，分为专利源头创新展区、中试工艺熟化展区等四个板块，依次呈现科技成果从0到1、从1到10、从10到100、再到生态吸附的全过程。在创新生态区板块，主办方打造了科技中岛、成果超市、星火计划三大功能性平台，将推动更多优质科技成果从实验室走向生产线、从样品变成产品。万有引力π小组副组长、温州市工业科学研究院党委书记陈琦介绍，峰会期间，技术经理人团队将“专人跟进、全程陪跑”，促进青年科学家与平台企业对接合作。

峰会之“能”，在乎“驱动”，驱动温州乃至浙江向新而行。

区域创新能力稳居全国第四，全社会研发投入强度达到3.3%；深度参与共建上海（长三角）国际科创中心；23项牵头成果获得国家科学技术奖，创历史新高；杭州“六小龙”等科创企业吸引多国政要参访交流……

“办好一个盛会，激活一方创新”效应，正为创新浙江建设注入源源不断的青年科创动能。2026世界青年科学家峰会执委会副主任，浙江省科协党组成员、秘书长张恒期待在本届青科会上“看见思想的交锋，听见青年的声音，遇见创新的力量；期待以峰会为桥，联通全球智慧；以青年为媒，共探可持续未来；以科创为帆，助力高质量发展。”

山海孕闯劲，青年逐微光。温州，正借峰会之力，续写新时代的科创故事，汇聚区域高质量发展的浩荡暖流。

来 源：科技日报

原标题： 从四个“动”词，看青科会如何改变一座城

记者 李均

本文转自：温州新闻网 66wz.com