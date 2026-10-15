中国日报网 2026-10-15 10:49:03

一根根细线，如何让木偶在舞台上“活起来”？平阳木偶戏是流传于浙江省温州市平阳县的传统戏剧艺术，历史可追溯至南宋，至明清时期达到鼎盛。它以提线木偶为主，兼融布袋木偶、杖头木偶和人偶表演。

一根根细线，如何让木偶在舞台上“活起来”？平阳木偶戏是流传于浙江省温州市平阳县的传统戏剧艺术，历史可追溯至南宋，至明清时期达到鼎盛。它以提线木偶为主，兼融布袋木偶、杖头木偶和人偶表演。

经过历代艺人的传承和发展，平阳木偶戏积累了300多部传统剧目，相关作品多次获奖，并曾赴海外交流演出。2008年，平阳木偶戏被列入国家级非物质文化遗产名录。

近日，来自突尼斯的中国日报网外籍编辑夏媚（Samar Kerkeni）用两天时间探访平阳木偶戏。她走进木偶制作工坊，观看当地艺人排练，并在他们的指导下学习提线木偶的基本操作。

夏媚此行还有一个明确的目标：带着木偶小伙伴登台，为朋友们完成一场表演。她能顺利完成这个挑战吗？点击视频，一探究竟！

来 源：中国日报网

原标题： 浙江平阳：48小时木偶奇遇记

本文转自：温州新闻网 66wz.com