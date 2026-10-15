人民日报 2026-10-15 14:16:44

学习《习近平文化文选》第一卷、第二卷，能真切感悟习近平文化思想的鲜明立场、价值追求、实践伟力，以及蕴含其中的思想方法和工作方法。即日起，本版推出系列评论，与大家一起体悟真理力量、汲取经验智慧，为更好担负起新的文化使命凝心聚力。

——编 者

今年国庆假期，在北京、西安两座城市之间切换，留下了难忘的“文旅记忆”。

打卡燃灯塔、大光楼等地标，沉浸式体验“运上行”大运河水景诗乐演出，沿开放步道感受滨水之美……千年运河焕发新生、串联文脉，为北京城市副中心带来旺盛人气。

看兵马俑、游华清宫、参观碑林，除了逛传统景区，还可欣赏各类演出，看《梦长安》复刻盛唐礼仪文化、《驼铃传奇》再现丝路壮阔……以文塑旅、以旅彰文，十三朝古都绽放时代新韵。

这样的场景，正是“以文化滋养精神家园”的生动缩影，写照着“中华优秀传统文化得到创造性转化、创新性发展，文化事业日益繁荣”。

“中华民族在几千年历史中创造和延续的中华优秀传统文化，是中华民族的根和魂。”文化根魂何以铸？

“经济建设是党的中心工作，意识形态工作是党的一项极端重要的工作”；

“中国共产党从成立之日起，既是中国先进文化的积极引领者和践行者，又是中华优秀传统文化的忠实传承者和弘扬者”；

“我们党是具有高度文化自觉的马克思主义政党，始终站在时代前列，引领文化发展进步，带领人民走出了中国特色社会主义文化发展道路。这条道路最本质的特征，就是坚持党的领导”；

…………

深入学习《习近平文化文选》第一卷、第二卷，答案，就写在坚持和加强党的领导之中。

习近平总书记深刻指出，“掌握思想领导是掌握一切领导的基础”。

回望105年奋斗历程，我们党历来高度重视文化建设，以文化发展凝聚奋斗力量。

譬如长征。回望那场“无与伦比的史诗般远征”，上海虽不是主战场，却是长征的文化传播枢纽。正是在党的领导下，左翼文化运动取得文化反“围剿”斗争的胜利，让长征壮举冲破国民党的封锁，传向五洲四海。

新时代以来，文化建设在正本清源、守正创新中取得历史性成就，文化强国建设步履铿锵。

今日中华大地，文化“火”起来、历史“活”起来，凝聚起更为主动的精神力量。

世界遗产再添新员，“景德镇手工瓷业遗存”列入《世界遗产名录》，“千年瓷都”名片擦得更亮；

平陆运河通江达海，不仅把百余年前《建国方略》中的设想变为现实，也让山水、滨海、人文景观串联成片，汇成流动的文旅长廊；

丝绸、茶叶、瓷器、中药、酿造，历史经典产业在政策扶持下加速奔跑，“老字号”闯出新赛道……

把文化比作民族的“根”与“魂”，是中国共产党人独有的清醒和坚定。“根”，向下扎进历史；“魂”，向上立起精神。

新征程上，坚持和加强党的集中统一领导，守护“根”与“魂”，正是文化强国建设的“定盘星”。其伟力，迸发于文化创新创造，彰显于亿万人民热气腾腾、可感可及的日常。

“外卖诗人”王计兵、“菜场作家”陈慧等草根创作者“出圈”，“新大众文艺”被写入《政府工作报告》。

《给阿嬷的情书》《八仙！》《欢迎来龙餐馆》等叫好又叫座，电影市场新片焕彩、类型多元。

微短剧用户规模超8亿、市场规模逾千亿元，网文、网剧、网游文化“新三样”扬帆出海。

外国游客爱上深度“中国游”，“Chinamaxxing”（极致中国化）火爆海外社交媒体。

亲历新时代伟大变革，更加深刻认识到，我国宣传思想文化事业之所以取得历史性成就，意识形态领域形势之所以发生全局性、根本性转变，根本在于“两个确立”，在于始终坚持党的领导。

文运同国运相牵，文脉同国脉相连。

高扬文化主体性，中华文化立得住、行得远；秉持开放包容，中华文明纳百川、成其大。

以文明交流超越文明隔阂、文明互鉴超越文明冲突、文明共存超越文明优越，在中国共产党引领下，中国理念与智慧为世界注入稳定性力量。

“新征程是新的长征。”进行具有许多新的历史特点的伟大斗争，既包括硬实力的斗争，也包括软实力的较量。

更好担负起新的文化使命，建设中华民族现代文明，让中华文化绽放新的时代光彩，不断丰富和发展人类文明新形态，这是我们对历史最好的致敬，也是面向未来应有的担当。

作者：李浩燃

原标题：文化根魂何以铸（评论员观察）——赓续文脉启新程①

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com