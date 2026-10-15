人民日报 2026-10-15 14:17:29

让价格竞争回归理性，不是给竞争设限，而是让竞争更有章法；不只是惩罚极端低价，还要防止“竞价误伤”

近期，药品和医用耗材集采“低价不通吃”引发关注。9月份，第七批国家组织高值医用耗材集中带量采购，设置“双标准差”价格锚点，在规则设计上进一步突出“反内卷”，释放出“畸高价要出局，畸低价不带量”的信号。

此前，第十二批国家组织药品集采在上海开标，同样明确“反内卷”导向，要求报出极端低价的企业提供“报价合理性声明”，同时不分配采购量，也不占用入围名额。

何谓极端低价？以内镜止血夹的报价为例，有企业在开标现场报出7.4元的价格，而该产品一般报价至少在20元，企业实际出货价大多在26—30元区间。极端低价显著低于常规水平甚至生产成本，既扰乱良性竞价秩序，也变相导致企业拼价格、“向下卷”，是集采“反内卷”的治理重点所在。

医保集采不再“唯低价”，更加注重形成合理的竞价规则，能够让“卷价格”无机可乘。第十二批药品集采中，在规则上明确当最低报价比“入围均价下浮两个标准差”还低时，虽然会接受其中选，但不再给予“量”的保证。换言之，在规则上将极端低价与带量拆开，让“赔本赚吆喝”的极端低价无利可图。可见，医保集采正在走出“价格主导”阶段，推动企业转向“拼质量、拼效率、拼保供”。

让价格竞争回归理性，不是给竞争设限，而是让竞争更有章法；不只是惩罚极端低价，还要防止“竞价误伤”。本次耗材集采新增了“不带量复活”机制，临床需求量大的产品，即使未按正常竞价直接中选，接受不高于熔断价格1.5倍的条件后，仍有机会获得中选资格，只是不获得约定采购量。这样既保留了医生对主流产品的使用选择，也为医药企业留下了合理利润空间。

作为医保战略购买的重要工具，集采不再仅仅承担“价格发现”功能，而是日益成为推进医保改革的重要支点。《全民医疗保障“十五五”规划》明确，促进公立医院改革、医保支付、药耗集采等重点改革协同。这意味着集采不再孤立地追求降价，而是嵌入“三医”协同的治理框架中：支付端管住“花多少”，采购端（集采）管住“买多贵”，医疗端管住“怎么用”。三者联动，才能让医保基金每一分钱都花在能真正改善健康的地方，让“以健康为中心”落到实处。

健康中国建设是一项系统性工程。推动集采完成从价格导向到价值导向、从分散治理到全国协同、从成本竞争到创新竞争的深刻转型，在保障民生、促进创新、规范市场之间找到更优平衡，有利于实现“患者得实惠、医保提效率、企业促转型”的共赢，为健康中国建设贡献更大力量。

作者：王君平

原标题：极端低价不通吃（人民时评）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com