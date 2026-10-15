人民日报 2026-10-19 10:17:59

“大师”摘牌，餐饮业靠什么留客？前不久，中国烹饪协会全面清理历年评定颁发的“中国烹饪大师（名师）”“中国餐饮服务大师（名师）”等各类含“大师”“名师”的称号、证书与服装，推动餐饮业从“卷头衔”向“比品质”转变。

今年以来，整治注水“大师”持续加码。中国整形美容协会、中国建筑防水协会等行业协会，相继宣布撤销多个“大师”“传承大师”等称号。“大师”纷纷退场，有何深层考虑？

摘虚名治乱，为行业评价标准正名。

评选“大师”，本来是为了褒奖行业里深耕技艺、守正创新、传承文脉的优秀代表，以发挥示范引领作用。然而，一些“大师”评比泛滥，日益偏离初衷，实行暗箱操作、形成灰色产业链。

“头衔论高低、名号定优劣”的背后，往往有利益驱使，“大师”“名家”的“帽子”一戴，寻常作品也能卖出高价。当对头衔和虚名的关注超过对品质的重视，容易导致“劣币驱逐良币”。从这个角度讲，纵容注水“大师”名利双收，是对那些精耕细作、埋头打磨的真正匠人的不公平，是对工匠精神、实干精神的无形消解。

清理虚假名号、摒弃浮华噱头，建立规范化行业标准和评价体系，品质、实力、服务、口碑、创新才能成为经营主体的共同追求。

摘虚名纠偏，为良好市场秩序筑基。

行业协会本应是市场公平竞争的维护者，一旦把颁发“大师”头衔作为创收门路，就异化了自身定位，更扭曲了公平竞争；一些投机分子用“票子”换“帽子”、再用“帽子”换“票子”，污染了整个行业生态。

整治注水“大师”，纠正行业协会乱象，正是要斩断利益链条、维护良好市场秩序。从二十届中央纪委五次全会将“学会协会”作为反腐败重点领域，到《社会组织评比表彰活动管理办法》实施项目清单管理，都是通过加强监管来维护市场秩序、优化发展生态，有助于实现经济发展和社会治理互促共进。

摘虚名固本，为高质量发展蓄力。

高质量发展是对经济社会发展方方面面的总要求。“高质量”的要求落实到各个行业，意味着要有更好发展环境、更高质量效益、更佳专业水准、更优产品服务。靠虚名造势、靠噱头引流，忽视品质打磨和实干积淀，已成为一种顽瘴痼疾。

摘牌注水“大师”，正是要强化实干实绩导向，激励各行业从业者沉下心来打磨品质，提升产品质量和服务水准，汇聚起实现高质量发展的合力。

祛虚名之弊，非一日之功；扬实干之风，须持之以恒。转变发展理念、堵住监管漏洞、扎紧制度笼子、涵养行业清风，把虚名清扫一空，让实干蔚然成风，方能匡正市场秩序、净化发展环境，在激发社会活力中增强高质量发展动力。

作者：董艳芳

原标题：“大师”摘牌的三重启示（微观）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com