人民日报 2026-10-15 14:19:17

不久前，在上海市黄浦区市民新村居民区采访，聊完起身，被一名经历过旧房改造的居民一把拉住，“我要多说两句”。

说啥呢？原来，改造期间，他家两位年近90岁的老人住进郊区养老院，居民区党总支书记张蔚坚持去探望，转了好几趟车，亲眼看到老人生活就医都好才放心，“就为这件事，我打心里认可张书记”。

无独有偶。在黄浦区普育东路101弄旧改项目采访时，一户居民，父女两人，谈了新房让人满意的地方，也说了一些客观不足。采访快结束，他们同样要多说两句，表扬物业工作人员张隽昊，“光为房间里一扇门的安装，小张前后跑了七八趟，不管新房有没有百分百合心意，就看这一点，也满意了！”

在上海，旧改一度被称为“天下第一难”。难点不仅在资金、土地、规划的统筹调度，更在这项工作直面“家家那本难念的经”。亲属不和的，如何平衡不同的诉求；动迁搬走的，如何做到遇到急难事情还有人管……一桩桩、一件件，具体细微，关乎群众的切身利益与感受。办实办好这些小事，关系着旧改给群众带来的获得感，考验着基层干部的能力与担当。

增强这份获得感，离不开相互信任、密切联系的干群关系。旧改，从工作角度看，是“难中之难”，但从涉改群众的视角看，是心之所盼。一堵墙、一扇窗，砌得合不合适、装得好不好用，群众心里都有忖度、都会在乎。把这项工作干好不容易，想获得群众的夸赞更难。唯有把群众当“自家人”，将心比心，多听群众怎么说、愿同群众坐一起，切实把“表态”变成“行动”，件件有回音、事事有着落，群众才会信任你、靠近你。

“多说两句”，是对潜绩的肯定。旧改过程中，一幢残破小楼被推平，一幢崭新住宅建起，社会大多关注这些外在变化，细致繁琐的沟通协调工作却不易被“看见”。可没有下在背后的苦功夫，就不可能破心墙、筑心桥，赢得群众的交口称赞。

习近平总书记深刻指出：“衡量干部业绩好不好，关键要看老百姓口碑好不好。”面对人民过上更好生活的新期待，我们不能有丝毫自满和懈怠，需要久久为功的努力。始终把群众的安危冷暖记在心里、扛在肩上、落在行动上，定能以实绩赢得群众认可。

干事业、创政绩，为了造福人民，更要依靠群众。在上海的旧改工作中，依靠群众来做群众工作是一条行之有效的路径。放宽视野看，无论是各地火热的群众性体育赛事，还是文旅活动中的群众志愿者，抑或是融入社会治理实践的快递员、外卖员，群众的智慧与力量愈发凸显。

创新绩不能“闭门造车”，须坚持问政于民、问需于民、问计于民；创业绩也不是党员干部的“独角戏”，而是“大合唱”，须充分调动大家的积极性、主动性、创造性。人人出力、时时上心、处处用心，每做成一件实事好事，都能助力党和国家事业向前发展。

走出上海的街巷里弄，“我要多说两句”言犹在耳。一枝一叶总关情，为群众多想一些、多做一些，实打实的政绩定会留在群众心中。

（作者为本报上海分社记者）

作者：巨云鹏

原标题：“多说两句”的深意（现场评论）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com