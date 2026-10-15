人民锐评微信公号 2026-10-15 14:20:45

“高铁免提”与“古建引体”，文明养成需守住“公私之界”

近日，两起事件引发社会关注：一女子在高铁上开免提通话一小时，面对劝阻竟反问“关你什么事”；一男子在恒山千年悬空寺古建横梁上做引体向上，被警方立案调查。

前者扰的是车厢安宁，后者损的是文物安全，但剖开表象看本质，二者实则指向同一个命题：当个人私欲越过公共利益的边界，文明的底线便受到了挑战。

有人研究传统的乡土社会，发现人们的道德感与责任心往往丰盈于“私”的庭院，却在迈向“公”的领域时逐渐稀薄。今天高铁车厢里那句看似“理直气壮”的反问，古建横梁上随心所欲的行为，某种程度上正是这种“公私不分”心理在现代公共空间的错位与翻版。当“私”的任性被无限放大，而“公”的边界被模糊消解，把“我想”凌驾于“大家”之上便成了某种潜意识的习惯。

然而，现代社会更多时候是高度密集的陌生人公共生活。把私欲凌驾于公共利益之上，不仅会引发冲突、造成损害，更会侵蚀共同生活的信任基础。

前段时间，有艺人“高铁占座”，助理反倒要求被占座者“将就”；徐州12345热线被粉丝群体发起的4.8万条投诉攻陷。这些现象提醒我们：随着经济社会快速发展，与之匹配的公共意识与规则素养仍需“补课”。

这并非苛责，而是社会转型期必须跨越的文化心理关口。发展不止于高楼广厦，一个社会的成熟度，最终体现在每个个体能否在走出“私域”后，依然对他人、对历史、对公共规则保持一份敬畏与尊重。

当然，文明素养的提升、公私边界的厘清，不能仅靠道德自觉，更需要清晰的规则引导与制度托底。

曾几何时，遛狗不牵绳、高空抛物等行为屡见不鲜，正是通过立法明确责任、执法形成震慑、宣传凝聚共识，才逐渐让“牵好狗绳”“拒绝抛物”转化为普遍共识和习惯。

对于公共生活中的失范行为，既要耐心劝导、善意提醒，也要及时立规矩、明边界。当“可为”与“不可为”的边界清晰了，个人自由才能在不伤及他人自由与公共利益的条件下充分施展，公共文明才有坚实保障。

从更广阔的视野看，加强公民道德建设、推动物质文明和精神文明相协调，始终是中国式现代化的内在要求。

这些年，志愿服务蔚然成风、礼让斑马线成为常态、垃圾分类逐步普及，全社会文明程度稳步提升。但也要清醒认识到，文明养成非一日之功，它需要国家持续完善治理、社会积极协同营造，更需要每位公民在日用而不觉中躬身践行。当我们每个人都能在细微处守住公私之分、常怀敬重之心，那些令人皱眉的冲突便会少一些，彼此友善的空间便会多一些。

现代化不仅是发展的宏图，更是无数普通人日常生活的温度与质感。愿我们共同努力，在时代前行中涵养现代文明素养，在相互尊重里共建美好家园。（执笔：朱浙萍）

作者：常言道

原标题：人民锐评：“高铁免提”与“古建引体”，文明养成需守住“公私之界”

来 源：人民锐评微信公号

本文转自：温州新闻网 66wz.com