走好属于我们这一代人的长征

好评如潮 2026-10-15 14:21:52

今年10月，红军长征胜利迎来90周年。回望1936年10月，三大主力红军会师，完成了举世瞩目的战略转移。二万五千里的征途，爬雪山、过草地、四渡赤水、飞夺泸定桥，无数英烈用生命蹚出一条生路。九十年过去，当年的战火硝烟早已远去，但长征精神穿越时空，依然在血脉里奔涌。站在新的历史起点，如何读懂这笔宝贵的精神财富，走好属于我们这一代人的新长征路，是摆在每一个人面前的时代考题。

读懂长征，首先要读懂它为何能成功。长征路上，缺粮、缺弹、缺医，前有堵截后有追兵，环境之恶劣难以想象。红军之所以能一次次绝境逢生，靠的不是运气，而是坚定的理想信念。雪山草地冻不垮、饿不倒，因为战士们心里装着一个清晰的目标——让百姓过上好日子，让中国有光明的未来。这份信仰，比任何物质补给都更有力量。今天物质条件极大改善，但精神上的考验并未消失。面对困难、诱惑与迷茫，我们依然需要当年那种“只要主义真”的定力，想清楚自己为什么而出发、要往哪里去。

长征精神不是陈列在纪念馆里的旧物，而是可以落进日常的品格。乐于吃苦、勇于战斗、重于求实、善于团结，这些特质放到今天，就是岗位上的一丝不苟、改革中的敢闯敢试、面对矛盾时的迎难而上。长征路上，红军每到一地就扎根群众、纪律严明，靠真诚赢得民心；放到今天，党员干部走基层、解民忧，把群众冷暖放在心上，正是这份精神的延续。精神的价值，从来不在于背诵多少口号，而在于能不能把抽象的信仰，化成一个个具体而踏实的行动。

新长征的路上，也有属于这个时代的“雪山草地”。发展不均衡不充分的难题、关键核心技术攻关的硬仗、生态环境保护的长期工程、全面深化改革的深水区，哪一样都不轻松。有些路没有现成经验，有些坎需要自己摸索，这正是新长征的题中之义。越是到了吃劲的关头，越需要拿出红军当年的韧劲，不因一时困难而气馁，不因道路漫长而动摇，一茬接着一茬干，一代接着一代拼。

走好新长征路，人人都是主角。它不要求每个人都去冲锋陷阵，但要求每个人都守好自己的阵地。医生守好手术台，教师守好三尺讲台，工人守好生产线，基层干部守好家门口，把分内的事做到极致，就是为这条长征路添一块砖。我们这一代人有幸生在和平年代，不必再经历雪山草地的生死考验，但我们同样有自己必须完成的使命。

九十年前，先辈们用脚步丈量出中国革命的希望；九十年后，我们要用实干续写民族复兴的篇章。最好的纪念，不是停留在回望里的感动，而是把长征精神装进行囊，脚踏实地走好脚下这段路。山河已无恙，吾辈当自强。让跨越九十年的长征精神，在新时代焕发新的光芒，这是我们这一代人对历史最庄重的回答。

作者：叶长如

来 源：好评如潮

本文转自：温州新闻网 66wz.com