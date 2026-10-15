“不烧心”刷屏：一场AI制造的集体“烧心”

好评如潮 2026-10-15 14:22:39

“贵是贵点，但吃了不烧心”——这句出自AI短剧的台词，近期刷屏网络，抖音话题播放量超14亿次。一句由算法批量复制的台词能引发如此共鸣，恰恰说明现实中“让人烧心”的事太多了。热梗背后，照出的是内容生产与消费市场的双重困境。

“不烧心”能火，根子在现实。它本义指食物干净、用料实在，吃下去胃里没有灼热难受之感。这个词能破圈，恰恰说明现实中“让人烧心”的消费体验太多了。从食品标签上的文字游戏，到营销话术里的夸大承诺，消费者辨别真假的成本越来越高。人们借短剧里夸张的台词表达认同，未必真相信现实生意能如此简单地分出好坏，却仍然期许着商业规则能更清楚一些。

然而，最值得玩味的悖论在于：热梗批判的，恰恰是制造热梗的人。短剧里的主角在说“宁可少挣点，也不能坏了规矩”，但生产这些短剧的AI流水线，恰恰是内容行业里最不守规矩的力量。为追逐流量、压缩周期，制作方套用同一套剧本框架，把牛肉面换成包子、猪脚饭换成烤鸭，就能产出一部“新剧”。数据显示，今年前8个月上线微短剧达43万部，是去年全年的13倍，其中AI剧占比超九成。AIGC在拓展想象空间的同时，也沉淀了大量的AI垃圾。粗制滥造、套路复制甚至洗稿抄袭的现象屡见不鲜。用最廉价的模板，生产最“良心”的故事，这本身就是最不“讲规矩”的商业投机。

更值得警惕的是，这套“规矩体”的流行正在形成一种反向激励。当“不烧心”式的模板被验证为可复制的流量捷径，创作者面临的信号是：与其花精力打磨一个好故事，不如套用模板、堆砌“良心话术”来收割情绪。浅表化、模式化的“爽感”注定后继乏力、难以打动观众，唯有精心打磨“质感”，方能突围。

要看到，AI能“生成”内容，却无法“经历”人生。创作的核心竞争力不在于技巧的娴熟，而源于创作者独有的生命体验。技术越是向前，真挚的情感就愈发珍贵。当AI让内容生产变得容易，那些愿意下笨功夫、讲真心话、拍真感情的创作者，反而会成为这个行业的“压舱石”。

文艺创作是艰苦的创造性劳动，来不得半点虚假。那些叫得响、传得开、留得住的文艺精品，都是远离浮躁、不求功利得来的。文化工作者要有文化，这句话在今天有了更深的含义。文化不是流水线上的模板，不是算法推荐的热词，更不是收割流量的工具。文化是创作者对生活的理解、对时代的洞察、对人心的体察，是慢功夫、笨功夫、真功夫。面对AI技术的迅猛发展，我们既要拥抱变化、善用工具，更要守住内容为王的底线。流量可以靠技术堆出来，质量只能靠对创作的敬畏、对生活的理解、对观众的尊重一点点磨出来。

“不烧心”刷屏，是一面镜子。它照出了AI内容生产的空心化，也照出了公众对诚信经营的朴素渴望。让“不烧心”从段子变成日常，需要的不是流量博眼球，而是不打折扣的真诚。当笑声散去，希望我们记住的不是又一个被玩坏的梗，而是那个朴素的道理：先把规矩立住，路才能越走越宽。

作者：钱忠源

来 源：好评如潮

本文转自：温州新闻网 66wz.com