极目新闻 2026-10-15 15:50:20

近日，四川宜宾高县一女摊主被顾客差评后跳河轻生，引发关注。

据中国新闻周刊报道，近日，四川宜宾高县一女摊主被顾客差评后跳河轻生，引发关注。

死者家属向记者介绍，33岁的胡女士原本在当地摆摊卖炸串炸洋芋，10月6日，她接待了一位女顾客，对方因对菜量不满，在多平台发布差评。

这位顾客在社交平台上发文称：“避雷某某铜锅洋芋，老板娘玩不起，嫌菜堆高了就不给加土豆。10元钱一份的炸菜，堆得多了就不让夹菜了。” 随后，在相关贴文评论区出现了大量针对摊主的差评，胡女士曾在评论区回复解释。

10月13日，胡女士的丈夫告诉记者，该顾客购买的10元炸菜为自选模式，有20余种菜品任选，装满一筐后，再视情况给顾客添加炸土豆条，“我们是菜（夹）多了土豆就少，（菜）分量特别多的情况下，（土豆条）就加不了，我们都会给客户说的。”

胡女士留下遗言称：“这两天我经历了在我心中的网暴，吃炸菜说没有加土豆，下面一些评论涌上来，有说服务差的，有说味道不好吃的。” 其坦言小摊经营压力大，“我每天睡觉不超过6小时，最后换来这样的避雷视频”。

其丈夫表示，夫妻二人摆摊4年多以来，已积累了一些老客户，突然蜂拥而至的差评在当地传开了，“可能她心里就有这个包袱了”，家人也一直宽慰胡女士对此事“不要过度在意”。10月9日，胡女士还嘱咐丈夫把新买的土豆放到库房，未料到不久便发生了悲剧。

10月13日，宜宾高县庆符镇政府工作人员告诉记者，此事警方正在调查，镇政府配合相关工作。高县公安局政治处工作人员表示目前正在联合处理此事。

胡女士去世后，有网友转而质疑该顾客言行，其曾在个人社交账号发文回应称“我不该因为一场意外悲剧被无限追责、被全网审判”。目前，该内容已不可见。

长江热评

评价商家，不该只有“避雷帖”

近日，四川宜宾高县发生一起悲剧。33岁的胡女士摆摊卖炸串、炸洋芋。10月6日，一名女顾客认为10元一份分量不足、没按要求加土豆，在多个平台发“避雷帖”，称“玩不起就别开店”。帖文发出后，评论区涌现大量针对胡女士的负面评论。10月13日，胡女士丈夫向媒体确认，胡女士已经跳河轻生。目前当地警方正在对此事开展调查。

逝者值得同情。但差评与生命之间，因果关联和程度有待警方查清，舆论不宜仓促下判。

此事引发“差评害死人”的讨论。消费者有权评价商品和服务，真实评价是市场监督的一环，也是公众选择商户的参考。不能因极端悲剧，否定真实差评的价值。基于真实消费经历的批评，即便带情绪、措辞尖锐，仍属正常监督。若脱离消费事实、编造经历，或侮辱谩骂、人肉曝光、造谣诽谤、煽动围攻，就越了界，可能担责。首发帖是否越界、与悲剧关联多大、是否该担责，应交给警方和法律。跟风留言、未明全貌就肆意指责的网民，是否参与网暴，也需查清。

悲剧还可能与被攻击者的处境有关。一个每天睡不足6小时、靠小推车养家的摊贩，面对几万浏览量的“避雷帖”，没有公关团队，也缺申诉渠道。网络时代，一条帖子对小摊贩和大企业的影响并不相同。平台提供“避雷”流量入口时，是否考虑了这些？算法推荐、话题聚合、评论区管理、举报申诉机制，是否对小微经营者有足够风险识别与保护？责任要分层厘清，不能简单归咎某一方。

评判一个商家，也不止网络点评一个方面。可以在点评平台如实打分，让评价汇入众多消费者意见，市场监管、卫生检查、日常经营、老主顾持续消费等，都是评价商家的维度。市场评价机制需要多元意见沉淀，平台规则、监管介入与真实评价体系需共同支撑。

悲剧后，不少网友转而声讨最初的发帖顾客。若她所言属实，这是雪上加霜；若所言失实，用新一轮网络讨伐回应上一轮网络围攻，同样失去理性。对首发帖顾客的评价，也应基于事实和法律。

（来源：长江日报）

来 源：极目新闻

原标题： 33岁炸串女摊主被差评后跳河轻生，警方已介入调查；评判商家，不该只有“避雷帖”

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