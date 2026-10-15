法治网 2026-10-15 15:51:36

今年8月26日，四川凉山州雷波县2026年秋季教育行政会议上，低分教师被安排在“耻辱”背景板前合影引发关注。8月28日，雷波县政府发布致歉声明，成立专项工作组对此事进行全面调查。10月14日下午，记者从雷波县多部门核实了解到，雷波县教育和体育局局长李某某已被调离岗位。

据现代快报，今年8月26日，四川凉山州雷波县2026年秋季教育行政会议上，低分教师被安排在“耻辱”背景板前合影引发关注。8月28日，雷波县政府发布致歉声明，成立专项工作组对此事进行全面调查。10月14日下午，记者从雷波县多部门核实了解到，雷波县教育和体育局局长李某某已被调离岗位。

10月14日下午，记者致电雷波县教育和体育局询问此事调查进展，接线工作人员表示调查组正在调查中，对方提到“局长已被调离，其他情况不清楚。”记者注意到，根据雷波县人民政府官网信息，雷波县教育和体育局局长显示为李某某。记者随后从雷波县委宣传部相关工作人员处了解到，目前李某某已换了工作岗位。14日下午，记者联系到凉山彝族自治州教育和体育局，工作人员表示，事情发生后，凉山州州委、州政府第一时间派出了工作组，对相关情况进行了一个全面的调查，目前所有的调查处理已经完成，后续会按照规定以适当的方式进行公布。对于李某某被调离岗位一事，凉山彝族自治州教育和体育局工作人员未回应。

据澎湃新闻此前报道，近日，一张四川省雷波县2026年秋季教育行政会图片在网络流传。从图片中可以看到，该场会议召开时间为8月26日，会议是雷波县2026年秋季教育行政会，台上有20余名身着白衬衫和黑西裤的教师，台下坐满参会人员。上台合影的教师身后大屏写着“雷波县2025-2026学年初中期末考试平均成绩15分以下教师合影”。

8月28日上午，记者致电凉山州教育局，该局工作人员表示，州教育局已关注到网传照片，并经核实确认照片本身是真实的，“是他们内部开的一个会，具体前因后果怎么回事，还在调查和核实”。

8月28日下午，记者从雷波县委宣传部相关工作人员处获悉，当天已有凉山州政府组织的联合调查组抵达该县，正式启动调查程序。

8月28日，雷波县政府网站发布致歉声明：近日，雷波县2026年秋季教育行政会议中出现不尊重教师的错误做法，给与会教师带来严重心理伤害，造成不良社会影响，我们深感内疚、深刻反思，并诚恳接受批评意见。目前，我们已成立专项工作组对此事进行全面调查，将依据调查结果，依法依规严肃处理，以实际行动维护师道尊严，营造尊师重教社会氛围。

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原标题： 班级平均分低的老师被安排和“耻辱”合影，最新进展：县教体局局长已被调离岗位

本文转自：温州新闻网 66wz.com