央视新闻客户端 2026-10-15 16:05:40

记者从国家广播电视总局获悉，2026年1月开展的“AI魔改”视频专项治理工作已取得实效。部分重点网络视听平台近期公布了9月的处置情况，共清理违规视频近13000条、处置违规账号30余个。

记者从国家广播电视总局获悉，2026年1月开展的“AI魔改”视频专项治理工作已取得实效。部分重点网络视听平台近期公布了9月的处置情况，共清理违规视频近13000条、处置违规账号30余个。

据了解，为进一步巩固治理成果，自2026年2月1日起，“AI魔改”视频治理工作通过常态化、制度化长效机制持续开展。广电总局督导各主要网络视听平台进一步深化落实主体责任，加强日常排查，重点清理基于四大名著、历史题材、革命题材、英模人物等经典影视作品进行“AI魔改”的违规视频，并同步清理各类邪典动画，持续营造健康的网络视听生态环境。

来 源：央视新闻客户端

原标题： 9月清理“AI魔改”违规视频近1.3万条 处置违规账号30余个

记者 李峥

本文转自：温州新闻网 66wz.com