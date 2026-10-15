新华网 2026-10-15 16:05:35

国家市场监督管理总局10月15日通报，针对近段时间舆情反映的婴幼儿纸尿裤甲酰胺问题，市场监管总局、工业和信息化部、国家卫生健康委、国家疾控局成立联合调查组，坚持实事求是，认真核实线索，全面深入开展调查工作。

国家市场监督管理总局10月15日通报，针对近段时间舆情反映的婴幼儿纸尿裤甲酰胺问题，市场监管总局、工业和信息化部、国家卫生健康委、国家疾控局成立联合调查组，坚持实事求是，认真核实线索，全面深入开展调查工作。

联合调查组对国内168家婴幼儿纸尿裤生产企业（含代工企业）进行全面抽检，包含180个品牌368批次纸尿裤成品样品，委托中国疾病预防控制中心、中国质量检验检测科学研究院等权威机构进行检测，未检出甲酰胺。受检企业均符合消毒产品生产卫生规范要求，未发现生产工艺及原材料中存在添加或含有甲酰胺的情况。经调查核实，舆情涉及的宣称在婴幼儿纸尿裤中检出甲酰胺的多家检测主体，存在定性原则不明确、未开展空白样和平行样检测、检测过程及判定依据不严谨、删除原始数据等问题，无法得出检出甲酰胺的结论。

与此同时，联合调查组委托国家卫生健康委临床检验中心、中国疾病预防控制中心、中国医科大学附属第一医院、北京协和医院等单位院士、专家多次论证和验证形成血液样本甲酰胺检测方法，并用该方法对舆情关注的某机构检测的血液样本进行复检，未检出甲酰胺。根据目前调查和检测结果，未发现婴幼儿纸尿裤带来的甲酰胺相关健康危害。

婴幼儿纸尿裤甲酰胺检测是严肃、专业的检验检测活动，甲酰胺相关健康危害更需要审慎客观地开展研究。有关部门将继续加强婴幼儿用品监管，欢迎社会各界积极参与，共同营造安全放心的消费环境。

来 源：新华网

原标题： 四部门联合调查组发布婴幼儿纸尿裤甲酰胺问题核查情况通报

本文转自：温州新闻网 66wz.com