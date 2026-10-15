新华网 2026-10-15 17:19:25

巴基斯坦西北部开伯尔－普什图省首府白沙瓦一家公立医院发言人穆罕默德·阿西姆15日向新华社记者证实，当地一所学校当天发生建筑物屋顶坍塌事故，造成至少18人死亡、约20人受伤。

10月15日，在巴基斯坦白沙瓦发生坍塌事故的学校，救援人员转移一名受伤的学生。新华社/美联

巴基斯坦西北部开伯尔－普什图省首府白沙瓦一家公立医院发言人穆罕默德·阿西姆15日向新华社记者证实，当地一所学校当天发生建筑物屋顶坍塌事故，造成至少18人死亡、约20人受伤。

巴基斯坦官方紧急救援组织“救援1122”当天早些时候发表声明说，救援人员已将包括学生和教师在内约20人送往医院救治。

事故现场的搜救工作仍在进行中。警方已对事故原因展开调查。

来 源：新华网

原标题： 巴基斯坦白沙瓦一学校屋顶坍塌致18人死亡

记者 唐斌辉

本文转自：温州新闻网 66wz.com