成都警方通报“街头女子用U型锁打人”
长春晚报 2026-10-15 17:15:21
警方提示：请广大网民不信谣、不传谣，避免对受害者造成二次伤害，共同维护清朗网络空间。
10月14日晚，成都市公安局青白江区分局发布一则警情通报：
2026年10月12日13时44分许，我区凤祥大道128号附近发生一起故意伤害案。经查，曹某某（女，32岁）与向某（女，31岁）因电动自行车行车纠纷发生冲突，持U型锁击打向某，致其鼻骨、手臂等处损伤。案发后，曹某某被民警当场控制。目前，案件正在办理中；伤者正在医院接受治疗，无生命危险。
网传“受害者被当场打死”“眼球破裂”“头骨破裂”等均系谣言。针对故意虚构事实扰乱公共秩序的曾某（男，35岁）等人，我局已传唤到案并将依法处罚。
警方提示：请广大网民不信谣、不传谣，避免对受害者造成二次伤害，共同维护清朗网络空间。
来 源：长春晚报
原标题： 成都警方通报“街头女子用U型锁打人”
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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