温州日报 2026-10-16 08:16:45

昨天，市委常委会召开会议，传达学习贯彻习近平总书记近期重要讲话、重要指示、重要文章精神，研究部署我市贯彻落实意见；分析我市三季度经济运行和平安建设情况，研究部署下阶段工作。

温州网讯 昨天，市委常委会召开会议，传达学习贯彻习近平总书记近期重要讲话、重要指示、重要文章精神，研究部署我市贯彻落实意见；分析我市三季度经济运行和平安建设情况，研究部署下阶段工作。

省委常委、市委书记张振丰主持。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记在庆祝中华人民共和国成立77周年招待会上的重要讲话精神，教育引导全市广大党员干部群众更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，聚焦聚力落实习近平总书记“4+1”重要要求和省委“132”总体工作部署，扎实做好温州各项工作，全力以赴抓项目、促投资、促消费、稳外贸，持续加大保障和改善民生力度，奋战四季度、决胜全年红，为全国全省大局作出温州更大贡献。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记在全国卫生与健康大会上的重要讲话精神，全面贯彻落实大会部署和省委关于高水平建设健康浙江的工作要求，坚定实施健康优先发展战略，推动高水平建设健康温州不断取得新突破。要建强医疗服务体系，推进新一轮“医学高峰”建设，改革破题优化分级诊疗体系。要培育卫生健康新质生产力，高标准创建国家医学人工智能应用中试基地温州园区。要深化公立医院综合改革，加强县区、基层医疗机构运行保障，为推进市域卫生健康现代化提供坚实保障。

会议强调，要深入学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记就建设更高水平平安中国作出的重要指示精神，按照平安中国建设工作会议部署和省委要求，更好统筹发展和安全，一体推进更高水平平安温州、法治温州建设。要筑牢政治安全屏障，维护社会安定有序，提升公共安全效能，高效落实“3030”闭环管控机制，加强风险防范和隐患化解，深化基层治理体系和治理能力现代化建设。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记在《求是》杂志发表的重要文章《加强普惠性、基础性、兜底性民生建设》精神，切实把民生建设摆在更突出位置，聚焦富民增收，加强重点群体就业支持，大力发展乡村富民产业，推动“共富工坊”提质扩面；突出普惠基础，高标准推进基本公共服务一体化，扎实做好托育教育一体化改革等实事好事；兜牢民生底线，健全分层分类社会救助体系，加强服务保障；坚持实事求是，尽力而为、量力而行，不断提升群众幸福感、满意度。

会议指出，今年以来，全市经济运行呈现“稳中有进、向新向好”态势，内生动力增强更显著，内外循环畅通再提速，平安稳定基础更扎实。四季度是冲锋冲刺、决战决胜的攻坚季，要深入贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和考察浙江重要讲话精神，全面落实省委、省政府部署要求，牢固树立和践行正确政绩观，深入实施市委“1361”思路举措，拿出更高标准、更实举措、更大力度，确保全面完成年度各项任务，推动高质量发展和高水平安全良性互动。

会议强调，要聚力创新驱动，深度融入上海（长三角）国际科技创新中心建设，壮大“5+5+N”现代产业集群，做强“一港五谷”“一区五园”等创新平台、产业平台，提速推进科技成果落地转化。要聚力大抓项目，聚焦先进制造业、现代服务业等重点领域，集中力量招大引强，一体推进好房子、好小区、好社区、好城区建设。要聚力招才引智，强化青年高质量就业服务保障，突出城市建设适青惠青导向，做好以产聚人、宜居留人、活力引人等文章。要聚力“稳拓调优”，以金丽温开放大通道建设为引领，营造“三最”开放环境，推动跨境贸易便利化，联动发展近洋航运、航空货运、TIR卡航、多式联运等业务。要聚力用好政策，强化项目谋划储备和建设攻坚，创新“数据得地”等机制优化要素供给，深化国资国企改革、盘活各类资源。要聚力温暖营商，深入开展为企“温情服务月”十大行动，做好企业上市全周期服务，加强市场经营主体梯队培育。要坚持远近结合，下沉一线加强督导服务，谋深谋实明年目标思路、重大项目、重点改革，抓实抓细安全生产、平安稳定各项任务，奋力交出“十五五”开局高分答卷。

会议还传达贯彻了全省集中整治群众身边不正之风和腐败问题工作专题调度会部署要求，强调要按照中央和省委部署，思想再重视、力度再加大、责任再压实，以更高标准、更严要求落实集中整治领域风险隐患防范“抓、查、改、处、管”五方面工作，抓好民生领域信访问题集中治理，持续提升人民群众满意度，坚决打赢集中整治攻坚决战。

来 源：温州日报

原标题： 市委常委会召开会议

认真学习贯彻习近平总书记重要讲话精神

分析三季度经济运行和平安建设情况

记者 郑序

本文转自：温州新闻网 66wz.com