温州日报 2026-10-16 08:20:51

昨天，2026年“六干争先抓落实·高质量发展促共富”第二次市直部门比看活动举行。省委常委、市委书记张振丰在会上强调，要深入贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和考察浙江重要讲话精神，聚焦落实习近平总书记“4+1”重要要求和省委“132”总体工作部署，深入实施市委“1361”思路举措，以新一轮“强城行动”为牵引，扎实推动经济社会高质量发展、共同富裕先行示范，攻坚奋进“冲刺四季度、决胜全年红”，确保高质量完成全年目标任务。

温州网讯 昨天，2026年“六干争先抓落实·高质量发展促共富”第二次市直部门比看活动举行。省委常委、市委书记张振丰在会上强调，要深入贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和考察浙江重要讲话精神，聚焦落实习近平总书记“4+1”重要要求和省委“132”总体工作部署，深入实施市委“1361”思路举措，以新一轮“强城行动”为牵引，扎实推动经济社会高质量发展、共同富裕先行示范，攻坚奋进“冲刺四季度、决胜全年红”，确保高质量完成全年目标任务。

市委副书记、市长张文杰主持，市领导张加波、施艾珠等出席。

活动现场，市住建局、市民政局等12家部门单位，围绕服务“强城行动+民生优享”主题，重点汇报了工作亮点成效、主要问题短板及下步赶超举措，并接受现场评测。

张振丰充分肯定今年各市直部门服务发展大局的优良作风和务实成效。他指出，今年是“十五五”开局之年，是温州从体量跃升到能级攀登、从规模扩张到内涵提升、从量变积累到质变跨越的关键之年。各市直部门要坚决扛起职责使命，围绕实施新一轮“强城行动”强化协同攻坚、狠抓工作落实，让城市建设更好挑起经济大梁、实现“十五五”精彩开局，让城市功能更好承载要素集聚、加快转型创新发展，让城市治理更好回应群众期盼、擦亮共富民生底色。

张振丰强调，要着眼全局、把准前行之向，围绕扩大内需、城市更新、“六张网”建设等重点，抢抓机遇、吃透政策、积极争取，推动城市产业集聚加速、消费活力激发、创新动能增强、民生福祉增进，打造“近悦远来”的创业之都、幸福之城。要优化服务、支撑发展之进，做好重大项目“全周期”服务保障，精准长效解决企业急难愁盼问题，下沉服务打通基层落地执行堵点，持续营造一流创新生态和营商环境。要革新理念、提升强城之能，做好存量资源整合盘活文章，把运营思维贯穿城市开发建设全过程，构建服务、配套、场景等产业发展生态，谋深谋实交通、能源、算力、水利、物流等大功能项目，更好支撑城市高质量发展。要系统集成、厚植民生之基，聚焦“一老一小一弱一残”等重点群体，从群众需求、社会关切、基层治理等出发，高标准推进基本公共服务一体化，以“小切口”改革优化服务供给，以前瞻视野谋划民生项目，加强跨领域、跨层级、跨部门协同和资源统筹，打造均衡普惠、优质可及、共建共享的公共服务体系。

张振丰要求，要更好统筹当前和长远、发展和安全，大力弘扬“六干”作风，集中精力抓好四季度经济运行调度和平安稳定工作，提前谋划明年目标任务和思路举措，确保今年收好官、明年开好局。

来 源：温州日报

原标题： 2026年“六干争先抓落实·高质量发展促共富”第二次市直部门比看活动举行

以强城牵引抓发展促共富惠民生 攻坚奋进“冲刺四季度、决胜全年红”

记者 郑序

本文转自：温州新闻网 66wz.com