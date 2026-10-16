温州晚报 2026-10-16 08:21:59

第5届亚残运会将于2026年10月18日至24日在日本爱知·名古屋举行。昨天，记者从温州市残联了解到，温州残疾人运动员林乃利、林双宝、王丽雅成功入选代表团阵容，将随队出征，分别参加羽毛球、射箭项目角逐。

温州网讯 第5届亚残运会将于2026年10月18日至24日在日本爱知·名古屋举行。昨天，记者从温州市残联了解到，温州残疾人运动员林乃利、林双宝、王丽雅成功入选代表团阵容，将随队出征，分别参加羽毛球、射箭项目角逐。

林乃利，男，1992年6月出生，户籍温州平阳，初中学历，自由职业，2017年10月入选浙江省残疾人文化体育指导中心羽毛球队。林乃利曾获巴黎残奥会羽毛球SH6级混双项目金牌、杭州亚残运会1金2铜等。

林双宝，女，1995年5月出生，户籍温州平阳，浙江省特殊教育职业学院工艺美术专业毕业，2016年5月入选浙江省残疾人文化体育指导中心羽毛球队伍。林双宝曾获巴黎残奥会羽毛球SH6级女单银牌、杭州亚残运会1金1银等。

王丽雅，女，2006年12月出生，户籍温州鹿城，2023年入选浙江省残疾人文化体育指导中心射箭队伍，参赛项目为复合弓W1级。她曾获2025年全国残疾人射箭锦标赛2金、2025年世界残疾人射箭锦标赛2金1银等。

据悉，此次亚残运会，浙江共有33名运动员入选中国体育代表团，将参加射箭、田径、羽毛球、盲人柔道、举重、游泳、跆拳道、盲人门球、坐式排球、轮椅篮球10个大项的角逐。其中，盲人门球是浙江选手参赛人数最多的项目，国家盲人门球队12名运动员中有10名来自浙江；国家游泳队34名运动员中，浙江入选8人。浙江参赛运动员中，有11名是首次参加亚残运会，以老带新的格局比较明显。

来 源：温州晚报

原标题： 温州3名运动员出征第5届亚残运会

记者 陈培培

本文转自：温州新闻网 66wz.com