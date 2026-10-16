新华社 2026-10-16 08:55:30

记者15日从工业和信息化部获悉，针对网络反映的“尊界V800汽车刹车踏板支架断裂问题”，工业和信息化部、中央网信办、市场监管总局高度重视，在前期调查工作基础上，成立联合调查组开展核查，并依法依规处理。有关情况将及时公布。

记者15日从工业和信息化部获悉，针对网络反映的“尊界V800汽车刹车踏板支架断裂问题”，工业和信息化部、中央网信办、市场监管总局高度重视，在前期调查工作基础上，成立联合调查组开展核查，并依法依规处理。有关情况将及时公布。 来 源：新华社 原标题： 工信部等三部门联合调查有关车辆刹车踏板支架断裂问题 本文转自：温州新闻网 66wz.com