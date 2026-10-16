第140届广交会启幕 首日约8.6万名境外采购商到会
10月15日，第140届中国进出口商品交易会（广交会）在广州开幕。开展首日，共有来自208个国家和地区的约8.6万名境外采购商到会。第一期展览以“先进制造”为主题，展览总面积52万平方米，展位数量超2.5万个，参展企业超1.2万家。
第一期展览集中展示电子家电、工业自动化、照明电气、五金工具、新能源汽车及智慧出行等5大板块19个展区前沿成果。展览题材设置紧扣“新、绿、智”发展趋势，聚焦新能源、智能制造、具身智能等全球采购热点，设置服务机器人、无人机、显示技术等17个新兴未来产业专区，展示先进制造产业链上下游协同以及技术创新转化成果。
本期高新技术、专精特新、单项冠军等优质参展企业超1.1万家，汇聚大批业内标杆企业与创新型中小企业，激活中国智造澎湃动能。智能机器人、家电、新能源、低空经济与高端制造等中国制造向高端化、智能化、绿色化迈进的成色更足。
展品突出新质生产力导向，新品、绿色产品供给量质齐升。电子家电方面，各类AI智能终端、VR设备、AI翻译装备集中展出；工业自动化方面，人形机器人、多维触觉灵巧手、具身智能装备亮相，各类智能加工设备支持多材质自主识别、柔性加工……
贸易服务展区紧扣生产性服务业，设9个贸易服务专区，首次实现10大类生产性服务业全覆盖，为企业和产品出海提供全生命周期服务。预计参展服务机构238家，获国际级、国家级称号等的优质机构超百家，分别增长约10%和17%。
来 源：央视网
记者 刘海林
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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