国内成品油价格不作调整
新华网 2026-10-16 08:51:55
国家发展改革委15日发布消息，9月24日国内成品油价格调整以来，中东地缘局势复杂多变，国际市场原油价格短暂回落后又出现较大幅度上涨。根据国际市场油价变化情况，本次汽、柴油价格不作调整。
国家发展改革委15日发布消息，9月24日国内成品油价格调整以来，中东地缘局势复杂多变，国际市场原油价格短暂回落后又出现较大幅度上涨。根据国际市场油价变化情况，本次汽、柴油价格不作调整。
国家发展改革委有关负责人说，中石油、中石化、中海油公司及其他原油加工企业要组织好成品油生产和调运，确保市场稳定供应，严格执行国家价格政策。各地相关部门要加大市场监督检查力度，严厉查处不执行国家价格政策的行为，维护正常市场秩序。消费者可通过12315平台举报价格违法行为。
本轮成品油调价周期内，国际油价高位震荡。国家发展改革委价格监测中心研判表示，后续需持续重点关注中东局势动向对国际油价的冲击影响。
来 源：新华网
原标题： 国内成品油价格不作调整
记者 魏玉坤
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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