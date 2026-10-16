新华网 2026-10-16 08:53:52

联合国粮食及农业组织（粮农组织）15日在意大利罗马宣布，中国治沙人、全国劳动模范殷玉珍入选“联合国粮农组织农业粮食体系与农村发展百位巾帼英雄”。

联合国粮食及农业组织（粮农组织）15日在意大利罗马宣布，中国治沙人、全国劳动模范殷玉珍入选“联合国粮农组织农业粮食体系与农村发展百位巾帼英雄”。

这一全球表彰倡议由粮农组织发起，旨在纪念2026国际女农民年，表彰在农业、粮食体系和农村发展领域作出突出贡献的百位女性。

殷玉珍长期扎根中国内蒙古自治区毛乌素沙地，坚持治沙造林，为改善当地生态环境作出积极贡献。1999年，美国友人赛考斯（本名罗纳德·萨科尔斯基）被她的治沙事迹打动，筹集5000美元资助她治沙造林。殷玉珍用这笔善款购买的5万多棵树苗，如今已长大成林。

联合国粮农组织此前在官网公布了“联合国粮农组织农业粮食体系与农村发展百位巾帼英雄”中的另外99人名单，已经入选的包括中国的余锦秀和董敏芳。

来 源：新华网

原标题： 中国治沙人殷玉珍入选粮农组织“百位巾帼英雄”

记者 任耀庭 刁泽

本文转自：温州新闻网 66wz.com