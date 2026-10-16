DeepSeek故障近5小时 补偿方案公布
新华社 2026-10-16 08:55:02
10月15日傍晚，深度求索（DeepSeek）官方开放平台发布服务恢复及补偿通知称，15日8:11至13:04期间，DeepSeek的服务系统出现故障，导致该时段内API服务无法正常使用。作为补偿，平台将按用户账号7日内（10月8日至10月14日）的消耗金额以赠金形式全额返还，赠金自动到账，API计费扣款先从赠金账户扣除。
10月15日傍晚，深度求索（DeepSeek）官方开放平台发布服务恢复及补偿通知称，15日8:11至13:04期间，DeepSeek的服务系统出现故障，导致该时段内API服务无法正常使用。作为补偿，平台将按用户账号7日内（10月8日至10月14日）的消耗金额以赠金形式全额返还，赠金自动到账，API计费扣款先从赠金账户扣除。
4月23日，市民在杭州一商场观看深度求索（DeepSeek）展板。新华社发（龙巍摄）
15日上午，不少网友反映，DeepSeek网页端及App出现服务异常，使用时页面显示“服务器暂时不可用”或“服务器繁忙，请稍后重试”。“DeepSeek崩了”消息迅速引发关注。
DeepSeek方面同时表示，企业已第一时间启动针对服务稳定性的全面排查和彻底整改，全面梳理并剥离单点依赖，坚决杜绝同类问题再次发生。
来 源：新华社
原标题： DeepSeek故障近5小时 补偿方案公布
记者 张璇
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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