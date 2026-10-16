哪里有展会，一键检索 温州市贸促会重点展会信息库上线

温州日报 2026-10-16 09:21:30

企业想出海，市场要拓展，都有哪些更合适的展会可以一“战”？温州市贸促会10月13日在“温州贸促”公众号正式上线重点展会信息库，按产业分类，境内展会、境外出海展会一并收录。

温州网讯 企业想出海，市场要拓展，都有哪些更合适的展会可以一“战”？温州市贸促会10月13日在“温州贸促”公众号正式上线重点展会信息库，按产业分类，境内展会、境外出海展会一并收录。企业只需点对应的行业标签就能快速匹配相应展会，也可搜索展会名称、举办地点等关键词，一键检索全年境内外举办的各种展会，快速定位目标展会。

记者扫码登录信息库后看到，页面目前已作了“全部展会”“综合展会”“汽配及汽车展”等分类，按行业或搜索关键词找到相应展会后，点击展会卡片，还可浏览该展会的名称、举办地点、举办时间、主办方等相关详情。

“上线这个重点展会信息库，既发挥了市贸促会在国际资源对接上的职能和优势，也抓住了温企拓展海内外市场中的痛点。”市贸促会相关负责人说。参加境内外展会是企业海内外拓市场、抢订单的重要手段，但如何合理选择展会、高效参展始终是个难题。

市贸促会通过其对接的国际资源及多年来在展会组织方面的信息资源积累，催生了该信息库的上线。通过该信息库，企业浏览全库排期，提前锁定海内外展会档期，合理安排参展预算，做年度参展规划；还可根据自身行业筛选展会，避开无关展会，高效拓市场精准匹配赛道；了解展会基础信息后，有参展意向可后台咨询市贸促会组团、参展政策等相关服务，筹备参展对接。

截至昨天，该信息库已上线了“全部展会”124个，其中包括“综合展会”27个，“汽配及汽车展”13个及其他各类目展会。信息库将持续“扩容”，后续新增展会、档期调整、展会通知将持续更新。

与此同时，温州市贸促会（国际商会）立足国际联络、展会组织、经贸对接职能，深入开展“贸促护航？助企出海”行动，遴选境内外优质专业展会，引导企业锁定参展项目，组织温企抱团参展，打造“温州名品”特色展团。市贸促会将为企业提供选展参谋、组团报名、展位搭建、展品物流、客商配对、政策辅导、金融支持、商事法律一站式全链条展会服务，当好企业出海“娘家人”，助力温州企业拓市场、抢订单、塑品牌，推动温州制造扬帆出海。

来 源：温州日报

原标题： 哪里有展会，何时可参展？一键检索

温州市贸促会重点展会信息库上线

记者 王木正

本文转自：温州新闻网 66wz.com