温州日报 2026-10-16 09:21:30

站在产业迭代的关键节点上，立足温州“一区五园”新质生产力发展平台战略部署，乐清锚定物联传感这条黄金赛道，将其打造成为全国物联传感产业发展集聚区。

温州网讯 走进乐清，很多人第一印象是“中国电器之都”。遍布全市的电气企业，支撑起这座城市千亿级的产业底盘。但如果你最近再深入地走一走，会发现一些新的变化正在悄然发生——做连接器的企业开始向传感器延伸，做电气的企业开始向智能控制拓展。站在产业迭代的关键节点上，立足温州“一区五园”新质生产力发展平台战略部署，乐清锚定物联传感这条黄金赛道，将其打造成为全国物联传感产业发展集聚区。

对乐清而言，物联传感这条全新的赛道并非平地起势，而是依托现有产业积淀、因地制宜发展新质生产力的顺势转型。经过多年积累，乐清已构建起以智能电气为主导、智能物联与新能源为支柱的“1+2+X”先进制造业集群，2025年三大产业规上工业产值分别达到1367亿元、842亿元和485亿元。其中智能物联产业集群已集聚规上企业379家、上市企业8家、工信部专精特新“小巨人”21家。

这些数字背后，是一批在各自细分领域站上世界舞台的企业：金卡智能的物联网燃气终端领跑全球市场；贝良风能主导制订国家风力发电机组测风传感器行业标准，其产品位列国际前沿；意华股份的高速连接器在国内市场占据重要份额；新亚电子的高频高速数据线缆成为浪潮、谷歌、戴尔等数据中心项目的核心供应商。浙江云谷数据中心已投运1005P智算中心，并超前布局新一代通信网络省级未来产业先导区。可以说，从传感、连接到控制、服务，乐清手里已经握着一副好牌。

但光有产业底子还不够。物联传感是技术密集型的赛道，没有创新策源能力，产业就走不远。为此，乐清系统构建起以中国赛宝（东南）实验室、西交大雁荡山电气研究院、温州大学工业研究院为核心的“3+X”科创平台体系。乐清还首创“科技副总”机制，形成“企业出题、政府助题、平台答题、车间验题、市场评价”的技术攻关闭环。得益于此，乐清“创新指数”连续8年位列浙江第一梯队，获评中国创新百强县（市）第10名。企业在这里做研发、做中试、做标准，条件一应俱全。

眼下，乐清正举全市之力建设中国（温州）物联传感园。园区以乐清柳白新区为核心区，规划面积3.75平方公里，按照新城级标准推进产城一体化开发，构建生产、生活、生态“三生融合”的现代化产业体系。首批物联传感孵化器地块约145亩、总建筑面积约30万平方米，以“传感+”为核心，聚焦研发、制造、运维方向。园区选址在柳白新区核心板块——这里是乐清电器产业的发源地和最密集区，甬台温高速与甬台温铁路穿境而过，距温州龙湾国际机场约20分钟车程，周边云谷数据中心、总部经济园、正泰物联网传感产业园等专业载体连片成势，人才公寓、国际酒店、商业综合体、实验学校、优质医疗机构一应俱全，真正实现“下楼进厂、步行到园、生活在城”。

为了让企业安心扎根，园区构建起技术创新、产业服务、产业金融、人才服务“四大平台”全周期护航。产业金融平台设立物联传感产业引导基金和创投子基金，配套科技信贷、融资租赁、上市辅导；人才服务平台正加快申报建设传感器人才交流中心，联动浙江大学、西北工业大学等高校定向培养卓越工程师。高标准厂房可灵活分割，企业可实现“拎包入驻”，会展中心还设置了前置孵化空间，外地企业可先行注册办公，待主园区建成后无缝迁入。四级准入机制与专属管家服务，确保企业“引得来、留得住、长得大”。

来 源：温州日报

原标题： 双集群筑基 全链条起势 乐清布局全国物联传感产业高地

记者 黄文毅 程源

本文转自：温州新闻网 66wz.com