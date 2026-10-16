敬惜字纸 尊崇文脉——记温州惜字文化

温州日报 2026-10-16 09:15:11

惜字文化是中国古代崇文重教传统的重要具象化体现，核心在于“敬惜字纸，尊崇文脉”，贯穿数千年文明进程。温州作为浙南文化重镇，自两宋以来文风渐盛，惜字文化在此落地生根，留下了丰富的文字记载与实物遗存。

泰顺县东溪乡惜字塔。

平阳县凤卧镇惜字亭。

温州网讯 惜字文化是中国古代崇文重教传统的重要具象化体现，核心在于“敬惜字纸，尊崇文脉”，贯穿数千年文明进程。温州作为浙南文化重镇，自两宋以来文风渐盛，惜字文化在此落地生根，留下了丰富的文字记载与实物遗存。

明清鼎盛，设立惜字局

中国古代惜字文化的起源可追溯至文字被神圣化的上古时期，其核心逻辑在于对文字的敬畏与尊崇。相传仓颉造字“天雨粟、鬼夜哭、龙潜藏”，这一传说被《世本·作篇》记载，赋予文字开天辟地的神圣意义，为惜字文化奠定了思想根基——古人认为文字是中华文化的载体，承载着先民的智慧与精神，写有文字的纸张（即字纸）亦具灵性，不可随意毁弃，否则便是对文化的亵渎。

宋代以前，惜字行为仅局限于文人阶层，尚未形成广泛的民俗活动，这与当时文字传播范围有限、纸张稀缺密切相关。至明清时期，惜字文化迎来鼎盛，由于温州民间宗族势力兴盛，宗族成为文化传承的重要载体，各大宗族纷纷通过修建宗祠、兴办书院，强化崇文理念，惜字作为崇文的重要体现，被纳入宗族教化体系。

随着惜字习俗的普及，专门用于焚化字纸的惜字建筑在温州各地广泛修建，同时出现了专门管理惜字事务的惜字会，负责捐资修缮惜字建筑、雇人捡拾字纸、举行恭送字纸入海等仪式，这一点可从清代吴存义《惜字局碑记》中得到明确印证。据碑记记载，温州地区最初并无仓史祠（仓史即仓颉，被尊为文字之祖），咸丰三年（1853），县令张铣率领当地士人在开元寺右侧创建仓史祠，由金衍宗教授撰写记文并刻于石碑。但彼时仅敬奉仓史，却未对文字本身加以敬惜，未能真正体现“崇报本”的初衷，于是咸丰九年（1859），又在仓史祠中设立惜字局，规定每月初一、十五，收购残缺的书籍、废纸以及刻有文字的竹、木、瓦、石等物品，将其焚烧后，把纸灰恭送海中，以示对文字的敬重。

惜字局的创办与延续，离不开地方官员的倡导与推动。《惜字局碑记》明确记载倡议设立惜字局的是县令高梁材，后续接续完成这一事业的是县令陈宝善。为保障惜字局的长期运转，当时捐集了一千五百缗钱，将其存入典当行生息，专门用于惜字局的各项开支。由于担心后续因公事急需，这笔专款被挪用导致惜字局难以维持，时任太平教谕的永嘉人叶庆禔在同治甲子年（1864）吴存义奉命视学两浙、按试台州完毕后，特意请吴存义撰写碑文，刻石立碑以禁止挪用专款。

吴存义的碑记不仅详细记录了温州惜字局的创办背景、运作模式与保障措施，更印证了明清时期温州惜字文化的普及程度与官方、民间对惜字理念的认同。惜字局中负责事务的人员及捐资者的姓名均刻于碑的背面，以彰显激励，昭示后人。

除了惜字局的设立与碑记的留存，各类惜字善书在温州民间广泛流传，进一步规范了惜字行为，使惜字成为温州民间日常生活的重要细节，渗透到文人、宗族乃至普通民众的生活之中。光绪三十一年（1905），科举制度被正式废除，惜字文化失去了最核心的制度支撑，加之近代社会转型、传统文化受到批判，惜字习俗逐渐衰亡，惜字建筑也逐渐沦为历史遗迹。

泰顺平阳现存惜字建筑

温州现存惜字建筑遗存均为清代所建，主要分布于泰顺、平阳等地，形制多样，包括惜字塔、惜字亭、惜字炉等，虽名称各异、形制略有差别，但均以焚化字纸、尊崇文脉为核心功能，兼具建筑艺术与文化价值，是温州惜字文化的直接实物见证。

泰顺县东溪乡琴桥村碇步桥头的文章阁石塔（惜字塔）为泰顺现存最完整的惜字塔遗存，始建于清光绪十二年（1886），现为县级文物保护单位。据地方史料记载，清咸丰至同治年间东溪乡文风极盛，曾涌现12名秀才，当地民众为祈愿“文运兴隆”，修建此塔，既是惜字焚纸的场所，也是崇文兴学的象征。该塔为青石垒筑，属三层六面楼阁式结构，通高约5米，顶部为葫芦顶，整体造型庄重古朴，兼具浙南石构建筑的特色。塔身仿木叠涩腰檐，每层腰檐翼角高翘，翼尾雕刻套兽，灵动庄重；塔身每层六面均设有佛龛并镌刻匾额与楹联，一层龛额题“惜墨如金”，二层题“文光四射”，原先供奉魁星踢斗像，三层题“始制文字”，楹联与题字均彰显了惜字崇文的核心理念。作为浙南地区为数不多的清代乡村文风塔，文章阁石塔不仅是古代石雕建筑艺术的珍贵遗存，更完整见证了泰顺山区源远流长的耕读文化，真实反映了清末乡村宗族聚力兴学、崇文重教的社会风貌，具备极高的历史文化价值与艺术研究价值。

平阳县凤卧镇凤南村惜字亭（字纸炉）又称焚纸炉，是平阳县唯一保存完好的清代惜字亭，为县级文物保护单位（详见2023年11月5日温州日报风土版《字化烟云，炉留翰墨——追记字纸炉亭》）。

此外，泰顺县还有东溪上村清代惜字亭、柳峰国岭村清雍正年间惜字塔遗迹，均为清代惜字文化的遗存。其中，柳峰国岭村惜字塔始建于清雍正年间，距今约300年历史，当地古称“书岚”，有“国岭弯一弯，秀才一大班”之说，文风鼎盛，该塔的修建正是当地崇文惜字传统的直接体现；东溪上村惜字亭与文章阁石塔同属东溪“双惜字”遗存，为石构小型亭式，保存完好，是清代民间惜字行为的重要佐证。

见证温州

崇文传统

温州古代惜字文化及相关建筑遗存，是浙南地域文化的重要组成部分，具有独特的历史价值、文化价值与艺术价值。从历史价值来看，这些遗存见证了温州从南宋科举鼎盛到明清文风延续的历史进程，弥补了温州古代民俗文化研究中“惜字文化”的空白，为研究浙南地域文化变迁、宗族教化体系、民间民俗活动提供了珍贵的实物资料；从文化价值来看，惜字文化所蕴含的“敬惜文字、尊崇文化”理念，是中国传统文化的核心内涵之一，也是温州崇文重教传统的具体体现，其“慎用文字、惜墨如金”的理念，对当代文化传承仍具有重要的借鉴意义；从艺术价值来看，现存惜字建筑融合了石构、砖构、书法、雕刻、彩绘等多种工艺，体现了清代温州民间营造技艺的高超水平，其形制与工艺既保留了中国传统惜字建筑的共性，又融入了浙南地域特色，是温州古建筑艺术的重要组成部分。

惜字文化所倡导的“敬重文化、珍惜文字”，与当代弘扬中华优秀传统文化的理念高度契合，其蕴含的严谨治学、尊崇文脉的精神，对当代教育、文化传播仍具有重要的启示意义。

温州古代惜字文化遗存是浙南地域文化的重要载体，其蕴含的文化内涵与艺术价值，值得我们深入挖掘与保护，让这一承载着古人崇文智慧的文化遗产，在当代焕发新的生机。

来 源：温州日报

原标题： 敬惜字纸 尊崇文脉——记温州惜字文化

作者 郭欣 文/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com