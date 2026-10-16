温州日报 2026-10-16 09:21:31

2026温州康养时尚生活节已圆满落幕。鹿城、瓯海、永嘉、苍南、泰顺五地携本土康养成果集中参展，围绕普惠养老、医养融合、长寿乡康养、滨海旅居、生态农旅康养等多元业态，集中展示温州养老服务提质升级与银发经济发展成效。

温州网讯 2026温州康养时尚生活节已圆满落幕。鹿城、瓯海、永嘉、苍南、泰顺五地携本土康养成果集中参展，围绕普惠养老、医养融合、长寿乡康养、滨海旅居、生态农旅康养等多元业态，集中展示温州养老服务提质升级与银发经济发展成效。

展会期间人气旺盛，各参展机构收获满满，纷纷表示这场盛会搭建起康养供给端与市民面对面交流的优质平台，让康养服务真正走进大众生活。

一地一特色亮出温州康养“家底”

本届生活节上，五大区县各展所长，以差异化路径呈现温州多层次养老服务体系建设成果。

鹿城聚焦15分钟养老服务圈建设，由国德养老、北谷·温州瓯悦康养中心联合参展。展区内，活力养老场景、医养融合模式与智慧康养配套集中亮相，让市民直观感受到“家门口养老”的便利与专业。国德养老的暖橙色展台、趣味娃娃机成为人气打卡点；北谷瓯悦康养则通过场景化呈现，把专业医养服务的细节一一展现在市民眼前。

瓯海深耕“瓯有康养”品牌，睦邻颐养中心、凯迪仕分别带来普惠医养服务与适老化居家安防解决方案。前者聚焦失智照护、长期护理等现实痛点，后者则用智能化适老居家设备回应老年人居家安全需求，共同推动养老事业与银发产业双向赋能。

永嘉依托“中国长寿之乡”金字招牌，椿龄会、正顺嘉园养老院、楠溪嘉品同台亮相。展台把精细照护服务与楠溪江生态农特产品一并带到现场，让市民既能看到专业的养老服务，又能尝到来自长寿之乡的健康美味，生动诠释“寿乡”二字背后的生活质感。

苍南立足山海资源与中医药底蕴，椿龄会、百年老字号长生老号、德福养老院重点推介中医药药食康养、滨海银发旅居模式。老字号带来的药食同源体验，让不少中老年观众驻足品鉴，滨海旅居展区则勾起了许多长者对山海间颐养生活的向往。

泰顺发挥“中国天然氧吧”生态优势，浙江山友天然食品打造沉浸式品鉴空间，将大山里的生态康养资源搬到展会现场，探索“生态+养老+健康+文旅”山区康养富民路径。五区县各具特色、各展所长，共同构成一幅温州银发康养的生动图景。

参展商点赞展会对接实效

展会落幕，各参展机构对本次活动成效给予积极评价，纷纷表示这场展会让康养供给与市民需求实现了有效对接。

“展会打破了大众对养老行业的固有认知，现场收集到大量意向信息，为后续社区服务推广蓄力。”国德养老负责人李飞辉说。北谷瓯悦康养负责人注意到，大量失能失智老人家属专程前来咨询，让专业医养、智慧康养实现了一次有效科普，也让更多家庭看到了专业照护的可能。睦邻颐养中心借助展会普及长护险、失智照护知识，帮助市民提前了解政策、规划照护；凯迪仕则收获了一批来自社区、养老机构的适老化安防合作意向。

“椿龄会”在永嘉、苍南两馆同步参展，工作人员明显感受到市民养老观念的变化——越来越多的年轻人主动为长辈规划养老生活，把选择养老机构当作一件认真筹备的家事。正顺嘉园养老院在展示乡镇精细化照护的同时，收获大量行业交流机会；楠溪嘉品依托康养场景，带动寿乡农特产品成功出圈。长生老号的药食同源体验吸引了不少中老年观众，还收到康养研学线路的合作邀约；德福养老院则有效消除了群众对公办养老机构的刻板印象。

“展会把藏在大山里的泰顺生态康养资源推介给广大市民，品牌传播效果超出预期。”山友食品负责人陈余存坦言。

持续拓宽康养服务新赛道

本次生活节，既是温州养老事业成果的集中“亮相台”，也是银发产业对接的“孵化器”。

记者了解到，活动跳出单纯成果展示的模式，兼顾养老服务科普、康养产品体验、供需对接洽谈等多重功能，打通政府、机构、企业、市民四方沟通渠道。温州各县域因地制宜探索差异化康养路径，让不同区域的资源优势转化为可感可及的养老服务。

参展商普遍认为，举办这类康养主题展会十分有必要，能够持续培育大众健康养老理念，挖掘银发消费潜力。一次次面对面的交流，不仅让市民重新认识了养老服务，也为康养行业带来了宝贵的市场反馈与创新灵感。

来 源：温州日报

原标题： 温州五区县同台亮相2026温州康养时尚生活节

一地一特色 康养显亮点

记者 吴健

本文转自：温州新闻网 66wz.com