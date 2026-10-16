具身智能“温州队”亮相 AI“黑科技”盛宴开席

温州日报 2026-10-16 09:21:31

10月17日至19日，以“具身智能·智造无限”为主题的2026温州人工智能产业博览会暨具身智能机器人应用及产业展览会将在温州国际会展中心举行。

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温州网讯 会踢足球、能写书法、还能调制香浓咖啡的人形机器人同台竞技；深入地下管网精准巡检、在厂区高效搬运物料、守护低空安全的智能装备整装待发……10月17日至19日，以“具身智能·智造无限”为主题的2026温州人工智能产业博览会暨具身智能机器人应用及产业展览会将在温州国际会展中心举行。

今年9月，全国先进制造业大会在北京召开，提出要坚持智能化、绿色化、融合化方向，持续做大做强先进制造业，提升产业链自主可控水平，加快构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系，巩固壮大实体经济根基，为推进中国式现代化提供有力支撑。会上还提出“四个更加注重”——数智赋能、高端自主、绿色低碳、跨界融合。

当下，先进制造业发展正进入系统推进、全面跃升的新阶段。如何谋“先”求“进”、快人一步？温州有着自己的独特优势：在全国率先挂牌成立地市级人工智能局，同步出台《温州市加快建设人工智能创新发展先行市的实施方案》及配套政策，提速建设“人工智能创新发展先行市”。

此外，温州还坐拥14万余家制造企业的雄厚产业根基，是全国唯一全面承接六项国家数据基础设施建设试点的“大满贯”城市，近年推出“三券一贷”、AI行业翻译官、企业分层培训等一系列政策措施，有效降低企业智能化转型的技术门槛与投入成本。

此次展会紧跟全国先进制造业大会部署，落实“人工智能+制造”行动，搭建AI技术方与本土制造企业面对面对接平台，推动人形机器人、AI视觉检测、智能放样等技术方案直接对接车间改造需求，改变以往AI领域企业分散参展、供需对接碎片化的局面，把“AI赋能万企”行动从政策文件落到产业现场。

温州市现代集团展团、温州市人工智能协会展团、深圳机器人协会展团三大核心参展矩阵将登场。温州市现代集团展团集结浙江东日、浙江东方、现代康养、粮食收储、文旅集团等下属核心企业，聚焦智能机器人、教学智能体、智慧康养、智能粮储、数字文旅等领域，集中展示国企数字化改革成果。温州市人工智能协会展团汇聚星际控股集团、中国联通、温州数据集团三大本土标杆企业，构建“硬件智造+网络支撑+数据赋能”全链条智能产业生态。深圳机器人协会展团则携华成工控、华秋智联、瑞芬、璇玑、群臻等深圳科创企业亮相，搭建温深两地智能产业交流对接桥梁。

本次博览会匠心规划，呈现本土产业需求最精准、本土企业集聚度最高、行业交流能级最高三大核心优势。例如，在三天的时间内，我市将为来温的各行业领域企业与温州企业搭建精准对接桥梁，直连技术研发端与14万家温州制造企业应用端，科大讯飞、智元机器人、加速进化、硅基公园等行业头部企业集中亮相，展品覆盖人形机器人、工业巡检装备、AI大模型等前沿领域，高度适配温州五大优势产业超90%的智能化改造场景。除此以外，珠城科技、亚龙集团、台邦集团、恒丰泰等本土龙头企业、科研平台集中参展，吸引全国及本地行业协会超500人专业采购团到场对接，实现本土AI与制造企业的全域集中展示与深度互动。

除面向专业人士的前沿技术和产业成果，现场还特别准备了众多让普通市民也能零距离感受科技魅力、乐享智慧生活的沉浸式互动体验项目。如能自己识别、抢断、传球、射门的机器人足球赛，一分钟自动磨豆、冲煮、装杯的AI咖啡师，戴上头环集中注意力就能控制的脑控赛车，几分钟就能快速检测身体血压心率、预测身体健康程度的健康筛查机器人，具备导览、对话、舞蹈、智能导购等多功能的互动机器人等，欢迎广大市民前往参观。

作为展会重要组成部分，中国（温州）人工智能赋能产业发展论坛将在本周六上午举行，论坛邀请中国机电一体化技术应用协会会长曲道奎带来《具身智能机器人发展现状及挑战》的深度解析，共同探讨AI赋能产业发展的核心议题。当天下午，“AI+制造分论坛”邀请上海机器人研究所副所长袁建军将重磅分享《具身智能和人形机器人的技术与产业发展趋势》；“AI+物联网产业发展论坛”万物互联趋势探讨AI潜力与发展机遇。次日举行的“AI+应用创新论坛”将分享AI在各行业的最新落地案例，“AI+生态分论坛”“AI+文化创新论坛”则共商构建开放协同的产业生态，积极探索AI与文化领域的深度融合路径。

值得一提的是，本次展会还与第二十一届中国（温州）机械装备展览会、第二十一届温州紧固件展览会同期举办，三展联动总展出面积2.5万平方米，汇聚400余家参展企业，预计吸引两万余名专业采购商，通过打通装备、紧固件及AI机器人上下游产业链，在一个展览中心实现“机器人+高端机床+精密零部件”的全产业链闭环，让制造企业“带着问题来、拿着方案走”。

本次展会免费面向市民开放，实施“扫码登记”参观制度。观众可通过扫码进入小程序进行观众信息登记，生成参观二维码，现场扫码快速入场。观展时间为10月17日至19日。

来 源：温州日报

原标题： 2026温州人工智能产业博览会暨具身智能机器人应用及产业展览会明天开幕

具身智能“温州队”亮相 AI“黑科技”盛宴开席

机械装备展览会、紧固件展览会同期举行

记者 金帅 通讯员 宗奕汝

本文转自：温州新闻网 66wz.com