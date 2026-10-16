瓯海发布 2026-10-16 09:16:39

连日来，刘云峰、季湘荣、卢旭帆、金衍光等瓯海区四套班子领导开展重阳节慰问活动，走访看望百岁老人及在外瓯商、侨领、镇街干部长辈，向他们致以节日问候和美好祝福，传递党委政府的暖心关怀。

重阳敬老，情暖桑榆。连日来，刘云峰、季湘荣、卢旭帆、金衍光等瓯海区四套班子领导开展重阳节慰问活动，走访看望百岁老人及在外瓯商、侨领、镇街干部长辈，向他们致以节日问候和美好祝福，传递党委政府的暖心关怀。

10月13日至14日，瓯海区委书记刘云峰和瓯海区领导周金平、陈继林一行开展走访慰问。来到娄桥街道，刘云峰一行看望百岁老人林崇妹，细致询问老人日常起居、家庭照护情况，祝愿老人福寿安康。看到老人身体硬朗、家庭其乐融融，刘云峰说，百岁老人是家庭的福气，也是社会的财富，希望家属悉心照料好老人生活。他要求相关单位和属地街道持续做好老年人关爱服务，让百岁长者感受桑榆暖意。

瓯海的发展离不开广大企业家、侨胞的关心和支持。刘云峰一行走访了广州温州商会会长金中芳和法国法华工商联合会名誉会长、仙岩街道侨联主席蔡足焕的父母，与老人们闲话家常，详细了解他们的生活情况和子女在外的发展状况，感谢老人培养出优秀儿女，为家乡发展牵线搭桥、引资引智。刘云峰表示，在外瓯商、侨领在外打拼、事业有成，却始终心系桑梓、情牵故里，这离不开家中长辈的默默支持和无私奉献。他叮嘱老人们保重身体，安享晚年，希望在外游子一如既往关心支持家乡发展，为家乡发展持续添砖加瓦。瓯海区委区政府将持续优化营商环境，为大家来瓯海创未来全力做好服务保障。

慰问中，刘云峰一行还看望了部分街道干部的长辈，向老人们送上节日祝福，感谢他们默默支持基层干部扎根一线、履职尽责。基层工作任务繁重，正是长辈们的理解包容、无私付出，让街道干部心无旁骛地投身工作、服务群众。刘云峰希望老人们多保重身体，继续关心支持瓯海基层事业发展，同时叮嘱广大干部要常怀孝心，兼顾工作与家庭，传承孝老爱亲家风，以良好家风涵养务实作风。

10月13日，瓯海区委副书记、瓯海区长季湘荣和瓯海区领导周怀中、金海敏一行先后来到意大利华侨、仙岩侨界青年联合会名誉会长蔡丰勇和杭州市瓯海商会副会长、正立集团董事长易华明的父母家中，与他们促膝而谈，仔细了解日常生活情况，并送上节日祝福，祝愿他们身体健康、生活愉快。季湘荣表示，瓯海经济社会的发展离不开华侨和企业家的鼎力支持，感谢老人们培养了优秀儿女。同时希望广大华侨和企业家一如既往关注支持瓯海建设发展，携手开创瓯海高质量发展新局面。

在百岁老人贾凤娇家中，季湘荣一行与老人亲切交谈，详细询问老人身体状况和生活起居情况，并送上诚挚的节日问候。季湘荣叮嘱老人家属要悉心照顾好老人生活，要求属地和相关部门用心用情做好养老服务工作，让老人老有所依、老有所养、老有所乐。

“祝你们节日快乐！”季湘荣一行还走访慰问部分镇街干部长辈，向他们致以节日问候和美好祝愿。季湘荣表示，广大干部为瓯海发展倾注了辛勤汗水、作出了重要贡献，对他们的努力和付出表示感谢，也感谢老人对儿女干事创业的理解和支持。季湘荣希望老人保重身体、保持良好心态，干部们要多多关怀陪伴，让老人乐享幸福晚年。

10月14日，瓯海区人大常委会主任卢旭帆一行来到百岁老人朱永妹家中，与老人闲叙家常、畅聊心声，细致询问老人身体状况、日常起居及生活保障情况。看到老人精神矍铄、言谈清晰，卢旭帆说，百岁老人是家庭和社会的宝贵财富，家属要继续悉心照料，让老人保持愉悦心情；属地街道要落实落细各项敬老政策，主动靠前服务，及时帮助老人解决生活中的实际困难，让老人晚年生活更加安心、舒心。

卢旭帆一行还走访慰问部分镇街干部长辈，关切了解老人休养情况，送上慰问品与节日祝福，祝愿老人健康长寿、生活美满。卢旭帆感谢各位长辈默默体谅、鼎力支持，为基层干部扎根一线履职筑牢稳固后方。他指出，要持续厚植敬老爱老的社会风尚，不断优化养老服务供给，切实将党和政府的暖心关怀送到老年群众心坎上。

10月15日，瓯海区政协主席金衍光一行来到娄桥街道东耕村，看望百岁老人金钿洪。金衍光详细询问了老人的生活情况和身体状况，并叮嘱相关部门和属地关心照顾好老人，及时了解老人需求，积极主动解决老人碰到的困难和问题，让老人真切感受到党和政府的温暖和关怀。

来到重庆瓯海商会会长、重庆沃港实业有限公司总经理梁安定的父母家中，金衍光感谢他们及其家人对家乡发展的关心和支持，希望他们继续发挥桥梁纽带作用，助力家乡建设发展，并祝愿老人们身体健康、家庭幸福、生活愉快。

金衍光一行还先后走访慰问了部分镇街干部长辈，感谢他们为瓯海培养出优秀人才，并望老人们保重身体、乐享生活。

来 源：瓯海发布

原标题： 瓯海区四套班子领导开展重阳节慰问活动

本文转自：温州新闻网 66wz.com