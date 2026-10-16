乐清发布 2026-10-16 09:17:20

在重阳节来临之际，乐清市领导戴旭强、胡立左、潘云夫、陈向东等分别带队开展“孝行乐清”重阳敬老慰问活动，走访看望百岁老人，代表乐清市四套班子向乐清市老年人致以节日问候和美好祝福，向乐清市老龄工作者和关心支持老龄事业发展的各界人士表示衷心感谢和崇高敬意。

孝亲敬老是中华民族传统美德。在重阳节来临之际，乐清市领导戴旭强、胡立左、潘云夫、陈向东等分别带队开展“孝行乐清”重阳敬老慰问活动，走访看望百岁老人，代表乐清市四套班子向乐清市老年人致以节日问候和美好祝福，向乐清市老龄工作者和关心支持老龄事业发展的各界人士表示衷心感谢和崇高敬意。

乐清市委书记戴旭强一行先后来到石帆街道官塘村、虹桥镇西塘村，看望慰问百岁老人卢松叶以及杨顺水、谢花娒夫妇。戴旭强与老人及其家属亲切交谈、拉起家常，细致询问老人的生活起居、日常照料和身体状况，祝愿老人身体安康、福寿绵长。看到老人们精神矍铄、家庭和睦，戴旭强欣慰地说，老人身体健康，是晚辈最大的福气。百岁老人既是社会发展的见证者，也为社会发展作出了诸多贡献。他嘱咐老人家属继续秉持爱心、耐心与细心，悉心照料老人日常生活，时刻关注老人身心健康，多陪伴、多关怀，持续涵养孝亲敬老的家庭美德，把良好家风传承好、发扬好。

戴旭强强调，尊老敬老是中华民族传统美德，爱老助老是全社会共同责任。乐清市上下要深入学习贯彻习近平总书记关于老龄工作的重要指示精神，把老年人生活保障好、作用发挥好、权益维护好，不断推动乐清市老龄事业高质量发展。要立足老年人实际需求，创新服务方式，扩大服务供给，持续提升康养服务能力，更好满足老年人就餐、出行、就医等多元化、个性化服务需求。要大力弘扬孝亲敬老传统美德，落实落细老年优待政策，切实维护老年人合法权益，用心用情帮助老年人解决各类实际困难，持续营造尊老、敬老、爱老、助老的浓厚社会氛围，让广大老年人共享改革发展成果、安享幸福晚年。

乐清市委副书记、乐清市长胡立左一行先后来到乐成街道东门社区、西门社区，看望慰问百岁老人陈雪翠、周宝连，送上“福寿康宁”牌匾，并致以节日问候和美好祝福。“重阳节快到了，我们来看看您，祝您身体健康、福寿绵长！”走访中，胡立左与老人及家属亲切交谈，详细询问两位老人的健康状况和日常起居、子女照料等情况。虽已百岁高龄，两位老人依然精神矍铄，在子女的簇拥中，她们开心地分享老年生活，现场欢声笑语、其乐融融。胡立左对此十分高兴，叮嘱家属要传承孝老爱亲的良好家风，悉心照料好老人的日常生活，让她们在温馨舒适的环境中安享幸福晚年。

胡立左强调，敬老爱老是中华民族的传统美德，是家庭和睦、社会和谐的基石。要把老龄事业摆在民生工作的突出位置，紧盯老年人所思所盼，持续健全养老服务体系，落实落细各项惠老举措，加快推进老年友好城市建设，让敬老助老在全社会蔚然成风，不断增强老年人的获得感、幸福感、安全感。

乐清市人大常委会主任潘云夫来到北白象镇项城村，看望慰问百岁老人钱彦荣、张戴翠，并送上节日问候和祝福，祝愿他们福寿绵长、安康喜乐。

在老人家中，潘云夫与老人及家属亲切交谈，细致询问老人生活起居、身体状况和家庭照料等情况，叮嘱老人日常留意冷暖，保重身体。他说，百岁老人是家庭之福，更是社会的宝贵财富，希望家属常怀孝心、悉心陪护，用细致周全的照料，让老人保持良好精神状态，安享幸福生活。镇村干部要大力弘扬孝亲敬老美德，始终关心老年群体、重视老龄事业，聚焦老年人急难愁盼，多谋为老之策，多办暖心实事，主动靠前把关怀落到细微之处，用心守护最美“夕阳红”。

乐清市政协主席陈向东一行来到大荆镇桐阳村，走访慰问百岁老人周小忠、郑六妹，向老人致以节日问候和美好祝愿，并送上“福寿康宁”牌匾。

每到一户，陈向东都与老人及其家属亲切交谈，关切询问老人日常饮食起居、身体健康状况，详细了解照料保障情况。两位老人虽年逾百岁，但精神状态良好。陈向东说，老年人健康长寿是家庭之福，更是社会宝贵财富。属地和相关部门要持续优化养老供给，精准对接老人实际需求，勤走访、常关爱，主动帮助解决生活难题，切实保障老年群体生活质量。同时他嘱咐家属传承孝老爱亲传统，用心做好日常照料，多陪伴、多关怀，让老人生活顺心、乐享天伦。

乐清市领导郑翔、陈健参加相关慰问活动。

来 源：乐清发布

原标题： 乐清市领导开展“孝行乐清”重阳敬老慰问活动

记者 朱琼洁、郑瀚、吴秋秋、周秀静、沈沁泽、周林炯

本文转自：温州新闻网 66wz.com