温州日报 2026-10-16 09:17:49

近日，瑞安公安持续开展交通安全整治，严查“飙车炸街”、非法改装等违法行为，查获3名违法人员。

温州网讯 引擎轰鸣撕裂夜空，摩托车“翘头”炫技招摇过市——有人把这种危险行为美其名曰“炸街”，殊不知早已触碰法律红线。近日，瑞安公安持续开展交通安全整治，严查“飙车炸街”、非法改装等违法行为，查获3名违法人员。

日前，有网友向警方举报称，9月25日晚，瑞安市滨江大道五桥路段有人驾驶摩托车做出“翘头”等危险动作，严重影响道路交通安全。接到举报后，瑞安公安立即响应，迅速锁定违法人员，成功查获两名驾驶人。

民警对二人进行了严厉的批评教育，深入讲解危险驾驶、路面炫技的安全隐患与法律后果，并依法对其“驾车时有其他妨碍安全行车的行为”作出记3分并罚款的处罚。

“莘阳大道晚上有摩托车‘炸街’吵得人睡不着觉。”近日，有群众反映瑞安市莘阳大道夜间存在摩托车“炸街”扰民现象，轰鸣的排气声浪严重影响周边居民休息。接警后，警方立即开展核查，锁定嫌疑车辆及驾驶人。经查，驾驶人为寻求刺激，对车辆排气及短尾进行私自改装，深夜在城区道路轰鸣“炸街”。民警依法对驾驶人开具违法通知书，责令限期恢复车辆原状，并对其进行普法教育。

警方提醒，道路非赛道，更不是炫技的“舞台”。安全无儿戏，驾驶人须遵纪守法，敬畏生命，拒绝“飙车炸街”，拒绝危险驾驶，瑞安公安也将持续严查“飙车炸街”等各类交通违法行为。

来 源：温州日报

原标题： 飙车“炸街”“翘头”炫技 瑞安严查飙车、非法改装等违法行为

记者 杜一川 通讯员 郑悦慧

本文转自：温州新闻网 66wz.com