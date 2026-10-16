文成发布 2026-10-16 09:17:58

10月15日，文成县委常委会召开会议，传达学习贯彻习近平总书记近期重要讲话、重要贺信精神，研究文成县贯彻落实意见。

10月15日，文成县委常委会召开会议，传达学习贯彻习近平总书记近期重要讲话、重要贺信精神，研究文成县贯彻落实意见。文成县委书记杨德听主持。

会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记在全国卫生与健康大会上的重要讲话精神，健全公共卫生和疾病防控体系，推动医疗卫生服务从以治病为中心向以人民健康为中心转变，全方位全周期保障群众健康。要做强县级医院龙头，聚焦重点专科培育，推广AI辅助诊断，补齐技术短板，提升县域疑难病症诊疗能力。要夯实基层医疗服务“网底”，建强乡镇卫生院、标准化村卫生室，优化山区巡回诊疗服务，确保群众就近享有基本医疗服务。要加强卫生人才队伍建设，完善人才引进、培养、激励机制，深化“师带徒”模式，打造一支素质优良的医务人员队伍。

会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记致第140届中国进出口商品交易会的贺信精神，主动对接广交会平台资源，组织优质企业参加广交会，推动特色优质产品走向国内外市场。要持续拓展贸易出口，推进“直播+平台+跨境电商+海外仓”一体融合发展，实现货物贸易、服务贸易和数字贸易协同发展。要促进文成人经济与文成经济深度融合，充分发挥“全省第二大侨乡”优势，用好侨界青年联合会等载体，加速引导侨商侨资侨智回归。

来 源：文成发布

原标题： 县委常委会召开会议

记者 赵鹏鹏、夏晓强、雷思涵

本文转自：温州新闻网 66wz.com