文成县委常委会召开会议
10月15日，文成县委常委会召开会议，传达学习贯彻习近平总书记近期重要讲话、重要贺信精神，研究文成县贯彻落实意见。文成县委书记杨德听主持。
会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记在全国卫生与健康大会上的重要讲话精神，健全公共卫生和疾病防控体系，推动医疗卫生服务从以治病为中心向以人民健康为中心转变，全方位全周期保障群众健康。要做强县级医院龙头，聚焦重点专科培育，推广AI辅助诊断，补齐技术短板，提升县域疑难病症诊疗能力。要夯实基层医疗服务“网底”，建强乡镇卫生院、标准化村卫生室，优化山区巡回诊疗服务，确保群众就近享有基本医疗服务。要加强卫生人才队伍建设，完善人才引进、培养、激励机制，深化“师带徒”模式，打造一支素质优良的医务人员队伍。
会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记致第140届中国进出口商品交易会的贺信精神，主动对接广交会平台资源，组织优质企业参加广交会，推动特色优质产品走向国内外市场。要持续拓展贸易出口，推进“直播+平台+跨境电商+海外仓”一体融合发展，实现货物贸易、服务贸易和数字贸易协同发展。要促进文成人经济与文成经济深度融合，充分发挥“全省第二大侨乡”优势，用好侨界青年联合会等载体，加速引导侨商侨资侨智回归。
来 源：文成发布
记者 赵鹏鹏、夏晓强、雷思涵
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
第140届广交会今天开幕 826家温企参展“抢单”全球社会10-15
-
如何从”温州好制造”到”温州好消费” 一份提案点亮温州消费”三新”赛道社会10-15
-
第十八届省运会10月18日开幕 温州代表团已斩获88.5枚金牌社会10-15
-
温州体育场馆持续提升多元体验 全民健身催生“体育+”综合体社会10-15
-
为遇险者托起生的希望 瑞安见义勇为新居民获中央政法委表彰社会10-15
-
告别绕路转运，龙港新码头打开浙南出海新通道社会10-15
-
解决发展空间难题 温州海经区“数据得地”赋能企业成长社会10-15
-
大闸蟹丰产上市，价格亲民！价格有望继续下探，市民的“吃蟹自由”将更容易实现社会10-15
-
温州的“秋日限定”，别错过！社会10-15
-
襁褓中被解救，如今已为人母……河南商丘女子寻亲，基因溯源指向泰顺社会10-15