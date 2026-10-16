温州日报 2026-10-16 09:18:55

记者从市市场监管局获悉，今年我市持续推进乡村富民小作坊培育，通过精准帮扶、品牌打造等破解经营难题，完成70家省市级食品小作坊培育任务，累计培育总量130家，为乡土传统手艺注入发展新活力。

温州网讯 农家灶台的红膏炝蟹搬进阳光车间，日晒夜露的古法酱油成为市级非遗，街边盐水鸡成热门伴手礼……记者从市市场监管局获悉，今年我市持续推进乡村富民小作坊培育，通过精准帮扶、品牌打造等破解经营难题，完成70家省市级食品小作坊培育任务，累计培育总量130家，为乡土传统手艺注入发展新活力。

在瑞安，集聚化改造推动水产小作坊提档升级。走进汀田菜篮子食品小作坊集聚区，三点红水产品作坊的冷库内红膏炝蟹整齐存放。这家父子两代经营的作坊，原先在民房内加工，受房屋供电条件限制，只能依靠小型冰柜储存原料。迁入集聚区后，作坊配备独立冷库，加工区域直通仓储区，加工、包装、更衣等空间相互独立，并引入5S现场管理规范。园区统一建设油烟净化、污水处理设施，关键位置安装监控并接入“浙食链”系统，从原料采购到成品出厂，扫码即可实现全过程追溯。负责人陈志武表示，改造升级后充足冷库保障了产能，客源也比以往更多，真空礼盒产品很受游客和外地客商青睐。

苍南通过精准指导，推动一批本土小作坊规范转型、打开销路。当地“碱赋”手工碱水面包作坊，在监管部门“一对一”指导下完成功能分区优化、设备布局调整，引入5S管理、安装实时监控，产品全部接入“浙食链”。还构建“红黄绿”三色可视化监管体系，设计“三净二规一达标”提示标识统一上墙。如今作坊年产量突破15万个，年营收超100万元，碱水面包从苍南街角走向外地市场。

平阳的传统卤味小作坊也借着培育东风完成蝶变。平阳蘧家食品将加工区与生活区严格分隔，一只盐水鸡从原料到出厂全程有迹可循。依托技艺，创新推出“平阳黄汤炖鸡”，将两大非遗资源跨界融合，既保留鸡肉紧实鲜嫩，又融入茶汤甘醇清爽。“蘧家”商标成功注册后，产品入选“平阳五个鲜”“妈妈的味道 ”名录，获评平阳十佳伴手礼、温州名小吃，频频亮相温州土特产嘉年华等展会，成为人气摊位。作坊持续吸纳村民就业，并通过定点收购朝阳山黄汤茶叶联动茶农增收。

在乐清，古老酿造技艺也在小作坊培育中重焕生机。淡溪镇马岙村内，600多口陶缸一字排开，满是酱香。金维酿造沿用天然晒露古法，酱曲需要日晒夜露整整一年，生产不加防腐剂、增稠剂。这项制酱技艺2013年获评乐清市级非遗，2015年升级为温州市级非遗。古法酱油供给周边农家乐制作酱肉、酱鸭，还联动小麦、水稻种植，构建起“酿酱+种养”的产业循环。同时，酱园打造酱文化研学基地，累计接待学生2000余人次，开设百余场非遗体验课。

来 源：温州日报

原标题： 130家食品小作坊提质升级 温州乡味借势“破坊”出圈

记者 鲍南南

本文转自：温州新闻网 66wz.com